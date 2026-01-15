Côte d’Ivoire : le PDCI se réorganise !

Le PDCI a annoncé son ambition de mener de vastes réformes. Le processus est engagé. Les jours qui s’annoncent augurent de grandes innovations pour le parti. Dans un communiqué en date du 11 janvier 2026, Tidjane Thiam a lancé la mobilisation générale de toutes les forces vives pour la réussite de cette initiative.

Côte d’Ivoire : des réformes en vue au PDCI après la période difficile des élections

Le PDCI est sorti des derniers processus électoraux éprouvé. Le parti a traversé l’une des périodes les plus difficiles de son existence. Une expérience qui nécessite un diagnostic profond afin de relancer le parti sur de nouvelles bases. Pour ne pas perdre du temps, le parti a procédé très rapidement à la formation de son groupe parlementaire. Depuis son lieu d’exil, le président Tidjane Thiam a pris la mesure de la chose. Des instructions ont été données pour enclencher.

Dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du Président du Parti, le Ministre Cheick Tidjane Thiam, le PDCI-RDA engage dès maintenant les consultations sur les propositions de réforme du Parti. Côte d’Ivoire : le RHDP désigne son candidat pour le perchoir de l’Assemblée nationale Adama Bictogo peut-il conserver la tête de l’Assemblée nationale ?

Dans son communiqué, le président du parti appelle à une contribution de tous. « Toutes les forces vives du Parti, à savoir les militants de base, responsables locaux, cadres, femmes, jeunes, élus, candidats, sympathisants et membres des mouvements de soutien, sont invitées à participer à cette initiative ». Les contributions des uns et des autres sont attendues au Secrétariat du parti jusqu’au 20 janvier 2026.

Absent à la présidentielle, le PDCI s’est rattrapé sur les législatives. Pour certains observateurs politiques, cette participation du PDCI aux législatives est une façon de légitimer un « processus exclusif » qu’il avait pourtant dénoncé. Ce point de vue n’est pas dépourvu de vérité, mais le parti a choisi de survivre et de continuer à peser sur la scène politique. Avec sa trentaine de députés élus le 28 décembre dernier, le PDCI montre qu’il reste le principal parti d’opposition.

À l’Assemblée nationale, les députés du PDCI s’activent pour entamer la nouvelle législature. Ce mercredi 14 janvier 2026, ils ont procédé à la mise en place de leur groupe parlementaire. Cet organe capital pour la formation politique est présidé par Me Blessy Jean-Chrysostome.