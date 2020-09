Doumbia Major : Soro Guillaume n'est pas un garçon intelligent

Après la conférence de presse organisée par Guillaume Soro à Paris, Doumbia Major a tenu à apporter la réplique au député de Ferké. Il faut savoir qu'au cours de son intervention, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne a reproché à Alassane Ouattara d'avoir construit des maisons pour Amadou Gon Coulibaly et son frère cadet Téné Ibrahim Ouattara avec l'argent public.

Pourquoi Doumbia Major s'en prend à Guillaume Soro

Depuis Paris où il est exilé depuis le 23 décembre 2019, Guillaume Soro a lancé de véritables piques contre Alassane Ouattara le jeudi 17 septembre 2020. Échangeant avec des journalistes, le président de Générations et peuples solidaires (GPS) s'en est ouvertement pris à son ancien allié, qu'il accuse de vouloir réaliser un passage en force en briguant un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué de mettre en exergue l'ingratitude dont il serait l'objet de la part de l'actuel chef d'État ivoirien. "J'ai vu Ouattara lui-même construire une maison pour Amadou Gon avec l'argent public ; moi la maison que Gbagbo m'a donnée avec l'argent public, Ouattara me l'a arrachée !", a lancé l'ex-chef rebelle.

Doumbia Major a tenu à répondre à son ancien compagnon au sein de la rébellion. Dans une publication sur sa page Facebook, le président du Congrès panafricain pour le renouveau (CPR) a violemment clashé Guillaume Soro. "Soro Guillaume n'est pas un garçon intelligent sinon il ne ferait pas des fautes de communication qui l'enfoncent comme il le fait : un homme politique intelligent ne peut pas dire comme le fait Soro : j'ai vu Ouattara lui-même construire une maison pour Amadou Gon avec l'argent public ; moi la maison que Gbagbo m'a donnée avec l'argent public, Ouattara me l'a arrachée ! Une façon de dire : tout le monde vole dans le pays, moi j'ai volé une maison achetée avec l'argent public, en complicité avec Gbagbo, mais ce n'est pas grave, c'est normal, je ne comprends pas pourquoi la justice doit me poursuivre pour ça ! ", a critiqué l'homme politique ivoirien.

Poursuivant, Doumbia Major laisse entendre que les propos de Guillaume Soro présentent Laurent Gbagbo "comme complice de vol de deniers publics dans un but d'usage personnel. Ce qui correspond à un détournement de fonds publics". Il avoue ne pas comprendre comment le patron des soroistes parvient à croire que "des citoyens, qui vivent dans la difficulté financière, vont te soutenir après un tel aveu de vol et de recel de bien public volé". Et Doumbia Major d'ajouter : "Au moment où les autres souffrent pour s'acheter leur maison dont ils payent le crédit sur plus de 20 ans, toi tu te permets de voler l'argent public, en complicité avec Gbagbo, pour t'offrir une maison d'une valeur de près de 2 milliards, et tu crois que le peuple ivoirien va te soutenir en dépit de ton aveu de vol de deniers publics ? Ce garçon n'a aucun respect pour l'intelligence des Ivoiriens et il croit trop naïvement à tout ce que lui racontent ses marabouts..."

Ce n'est pas la première fois que Doumbia Major sorte les griffes contre le natif de Kofiplé. Le chef de file du CPR ne manque aucune occasion pour cracher ses vérités à l'ancien Premier ministre ivoirien.