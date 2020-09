Mabri rejoint Guillaume Soro: L'étau se resserre autour de Ouattara

Recalé de la course à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 par le Conseil constitutionnel qui a rejeté sa candidature, Guillaume Soro a appelé l'opposition politique ivoirienne à une "unité d'action" contre le 3è mandat «inconstitutionnel et interdit » d'Alassane Ouattara, le chef de l’Etat sortant. Après l'avis favorable d'Henri Konan Bédié dont la candidature a pourtant été retenue, c'est le tour d'Albert Mabri Toikeusse, candidat recalé de l'UDPCI, d'accepter la main tendue du président de Générations et peuples solidaires (GPS). Dans la déclaration ci-dessous sur la situation sociopolitique en Côte d’Ivoire, la plateforme dénommée ARC-EN-CIEL qui porte la candidature de Mabri Toikeusse, "invite les militantes et militants, les sympathisants ainsi que l'ensemble des ivoiriens épris de paix et de justice à se mobiliser partout en Côte d'Ivoire et dans le monde pour sauver les acquis de la démocratie et favoriser une élection présidentielle équitable, transparente et crédible en prenant une part active à tous les mots d’ordre de l’opposition qui seront lancés."

Guillaume Soro mobilise l'opposition contre le 3è mandat «inconstitutionnel et interdit» d'Alassane Ouattara

- Considérant que les conditions pour une élection présidentielle transparente et démocratique ne sont pas réunies, - Considérant que le listing électoral n'est pas crédible, - Considérant que les institutions en charge de l'organisation et de la proclamation des résultats définitifs de la prochaine élection présidentielle semblent être aux ordres d'un candidat.

- Considérant les décisions arbitraires et inacceptables du conseil constitutionnel en date du lundi 14 septembre 2020 lors de la proclamation des candidats définitivement retenus pour la présidentielle du 31 octobre 2020

-Considérant que le Conseil Constitutionnel a validé envers et contre tout la candidature de Mr ALASSANE OUATTARA qui brique un 3eme mandat inconstitutionnel

-Considérant l’appel à l'unité d'actions proposée par le GPS et soutenue par le CDRP ainsi que les actions annoncées par des partis politiques réunis au sein de la PLATEFORME EDS et le FPI contre le 3ème mandat inconstitutionnel d'Alassane Ouattara qui sonne comme un acte de cohérence et de convergence de vues pour sauver notre démocratie et le peuple de Côte d’Ivoire.

Les PARTIS politiques et Organisations membres de la PLATEFORME ARC-EN-CIEL, qui soutiennent et portent la candidature du Dr MABRI TOIKEUSSE ALBERT ABDALLAH, Président de l'UDPCI et candidat dudit parti à l'élection présidentielle, s'associent pleinement à cette démarche.

En conséquence, la PLATEFORME ARC-EN-CIEL invite les militantes et militants, les sympathisants ainsi que l'ensemble des ivoiriens épris de paix et de justice à se mobiliser partout en Côte d'Ivoire et dans le monde pour sauver les acquis de la démocratie et favoriser une élection présidentielle équitable, transparente et crédible en prenant une part active à tous les mots d’ordre de l’opposition qui seront lancés. Ensemble, nous réussirons. Que Dieu nous aide.

Fait à Abidjan le samedi 19 septembre 2020

-Pour l'UDPCI

Le Président Dr MABRI TOIKEUSSE ALBERT ABDALLAH

-Pour le NID

La Présidente SEDIA AMENAN JULIETTE

--Pour l'APNG-CI

Le Président N’GBESSO BONY MARCEL

--Pour le P.I.A

Le Président MAMADOU COULIBALY

--Pour le P.I.D.A

Le Président GUEDE JOSE ABEL

--Pour A.S.M

Le Président Dr AMON DESIRE