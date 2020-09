Côte d'Ivoire: Alpha Yaya Touré recadre sévèrement Guillaume Soro

Alpha Yaya Touré, député-maire de Gbon, est visiblement très remonté contre Guillaume Soro, son ancien compagnon de lutte, après les propos « discourtois » proférés par ce dernier à l’encontre du chef de l'Etat sortant, Alassane Ouattara.

Alpha Yaya Touré: "Nous devons dire non à l’incivisme et à la désobéissance civile"

«Soro Guillaume n’est pas un modèle pour la jeunesse ivoirienne », a craché, lundi, Alpha Yaya Touré, cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). « Qu’est-ce que Soro enseigne à la jeunesse ivoirienne, à travers ses propos dépourvus de ‘’respect’’ ? », s'est-il interrogé. Cette sortie musclée du député-maire de Gbon, est consécutive aux « invectives » proférées ces derniers jours par le président de Générations et peuples solidaires (GPS), contre le président Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat présidentiel.

A l'instar d’Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA et leader de l'opposition ivoirienne, Guillaume Soro est formellement opposé à l’idée de la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection du 31 octobre prochain; candidature qu'il juge « anti-constitutionnelle ». Rejoignant Bédié qui a appelé à la «désobéissance civile » et autres « manifestations pacifiques » pour s'opposer à la candidature de Ouattara, Soro a déclaré: "Je salue particulièrement le PR BEDIÉ et le PM AFFI pour avoir mis la RÉPUBLIQUE au-dessus de leurs ambitions personnelles. Le glas a sonné pour ADO (Alassane Ouattara: Ndlr).

«Répondre à l'appel de l'opposition, ce serait mettre en danger la stabilité et la paix du pays », a répondu Alpha Yaya Touré lors d'une cérémonie organisée par l'association des Blackistes, lundi à Adjamé. Le cadre du parti au pouvoir a également saisi cette perche pour fustiger les propos qu'il juge « irrévérencieux et discourtois » de Guillaume Soro envers le président Ouattara. Pour cet élu de la nation, il apparaît clair que le président de GPS est en train de faire preuve «d'immaturité politique ».

Il exhorte donc l’ensemble des populations et la jeunesse ivoirienne en particulier à n’accorder aucun crédit aux appels au ''désordre'', lancés çà et là par certains responsables de l'opposition politique. Selon lui, l'heure n'est plus à la désobéissance civile, ni même à tolérer un quelconque désordre, mais à un engagement sans faille aux côtés du chef de l'Etat dans son combat pour la stabilité et le développent de la Côte d’Ivoire.

«Nous devons dire non à l’incivisme. Nous devons dire non à la désobéissance civile. Nous devons nous inscrire dans une logique de soutien du président Ouattara dans ses actions de paix et de développement; nous devons dire oui à la paix et oui au développement », a-t-il appelé. « Ce qui est important pour nous aujourd’hui, c'est de faire front commun contre notre ennemi commun: la pauvreté. Nous devons nous tenir prêts pour le combat pour la stabilité et le maintien de la paix en Côte d’Ivoire », a insisté Touré Alpha Yaya. Il a d'ailleurs annoncé la tenue très prochaine d'une marche pacifique pour la paix, le développement et la stabilité en Côte d’Ivoire.