Covid-19: La ministre Bakayoko-Ly dénonce les abus faits aux enfants

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Bakayoko-Ly Ramata a invité les populations à mettre en place des stratégies efficaces pour le respect des droits de l’enfant. C'était lundi 21 septembre 2020 au cours de la cérémonie officielle de commémoration de la 30ème édition de la Journée de l’enfant Africain, à Abidjan.

​Journée de l'enfant africain: Bakayoko-Ly Ramata lance un appel au respect des droits des enfants

À travers le thème « Respectons les droits des enfants afin de mieux les protéger en cette période de Covid-19 », Bakayoko-Ly Ramata a sensibilisé les populations sur les droits de l’enfant, surtout en cette période sensible de la pandémie à Coronavirus Covid- 19. Pour la ministre, la mise en place de stratégies efficaces pour le respect des droits de l’enfant, nécessite l'application stricte des textes de loi en vigueur, protégeant ces droits.

Elle a fait savoir que le gouvernement, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, en collaboration avec les partenaires, met tout en œuvre pour éviter que les enfants soient exposés dans leur maison, dans leur établissement ou dans tout autre espace dans lequel ils devraient bénéficier d’une protection spéciale. Bakayoko-Ly Ramata a fait savoir que des enfants ont été exposés à des abus de toutes formes lors de la fermeture des établissements scolaires pendant la pandémie de Covid-19.

« Malheureusement, cette belle occasion de rapprochement au sein des familles devant permettre de mieux se connaitre et raffermir les liens, a été l’exposition de certains enfants à toutes formes d’abus allant de la simple bastonnade au viol en passant par une exploitation économique et bien d'autres privations », a-t-elle déploré. La ministre a fait l'exposé des avancées importantes dans la réduction des facteurs de vulnérabilité des enfants et des familles par la mise en œuvre de Plans d’actions, nationaux successifs.

Malgré les efforts colossaux faits par le gouvernement pour promouvoir et préserver les droits des enfants, ceux-ci sont encore confrontés à de multiples formes de violences qui constituent des vulnérabilités permanentes qui se sont exacerbées avec la pandémie de la Covid-19. D'où l'implication de tous dans le combat pour la promotion et la préservation des droits des enfants. Pour sa part, la représentante de la Représentante résidente de l’UNICEF, Matila Milka, a réaffirmé le soutien de son organisme dans la protection, le bien-être et la sécurité de tous les enfants.

« L’UNICEF se réjouit d’être aux côtés du ministère dans tout ce qui concerne le renforcement du système de protection de la petite enfance à travers la mise en œuvre et le développement de la politique nationale de la protection de l’enfant et la prise en charge des enfants victimes de toutes les formes de violences, d’abus et d’exploitation », a-t-elle ajouté. La Journée de l’Enfant Africain a été instituée par l’Union Africaine (UA) à travers la résolution du 18 juillet 1990, afin de commémorer le massacre des élèves noirs à Soweto en Afrique du Sud, en juin 1976, à la suite d’une marche pacifique pour revendiquer le respect de leurs droits.