Côte d'Ivoire: Ouattara change le visage du port d' Abidjan

La construction du deuxième terminal à conteneurs du Port d’Abidjan (PAA), sur 37.5 ha, va coûter au total 596 milliards de Fcfa d’investissement, apprend-on du ministère ivoirien des Transports.

Le port d’Abidjan sera doté dans les prochains mois d’un deuxième terminal à conteneurs. Alassane Ouattara, le chef de l’ Etat ivoirien, procédera, le lundi 5 octobre prochain à la pose de la première pierre de cette infrastructure en zone sous douane du port d’ Abidjan, accès quai 17. La cérémonie sera organisée par le ministère ivoirien des Transports et la direction générale du Port autonome d’Abidjan.

Ce projet, avec celui de l’élargissement du canal de vridi, livré en 2019, s’inscrit dans la volonté du chef de l’ Etat Alassane Ouattara de doter la Côte d’Ivoire d’outils logistiques performants et modernes capables de soutenir durablement la croissance économique, mais également d'apporter une réponse efficace à l’incapacité du port d’Abidjan à recevoir les navires de nouvelle génération.

Inscrit dans le Programme National de développement (PND) 2012-015 et 2016-2020, ce deuxième terminal à conteneurs coûtera un investissement total de 596 milliards de Fcfa repartis comme suit: 334 milliards pour les infrastructures financés par le biais de la coopération chinoise et 262 milliards pour les superstructures (financées par le consortium Bolloré Ports et APM Terminals). Atout majeur dans la stratégie de repositionnement du port d’Abidjan, le nouveau terminal est bâti sur 37,5 hectares et dispose de trois (3) postes à quai avec un tirant d’eau de 16 mètres.

Au terme des travaux de réalisation des superstructures, dans un délai de 18 mois, il permettra d’accueillir les navires de 14 000 conteneurs fréquentant les côtes africaines, contre 3 500 actuellement et fera passer la capacité annuelle de traitement des conteneurs du port d’Abidjan de 1 million aujourd’hui à 2,5 millions. Enfin, cette nouvelle infrastructure génèrera, en phase d’exploitation, 450 emplois directs.