Fêtes de fin d’année: Le ministère des Transports prend d'importantes mesures

A deux mois de la fin de l'année 2019, le ministère des Transports, dans un communiqué dont copie nous est parvenue, appelle les usagers de le route à la prudence afin d'éviter des accidents de circulation. Le gouvernement ivoirien entend également prendre des mesures pour garantir la sécurité routière.

Communiqué du ministre des Transports

A l'approche des fêtes de fin d’année, période particulièrement sensible en matière de sécurité routière, le Ministre des Transports appelle les usagers de la route a faire preuve d'une grande vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable et citoyen. Ce comportement responsable et citoyen doit se traduire par un respect scrupuleux du code de Ia route.

Les comportements à risques tels que l’intolérance, Ia prise de Ia drogue, la conduite en état d'ivresse ou de fatigue doivent être évités par chaque conducteur.

Dans les prochains jours, des actions de sensibilisation vont être menées par le Ministère des Transports pour informer les usagers et lutter contre l’insécurité routière.

Ces opérations seront suivies et relayées par les forces de Police et de Gendarmerie qui seront mobilisées sur certains axes routiers et intensifieront les contrôles et la répression en matière de comportements dangereux tels que l’excès de vitesse, l’alcoolémie, Ia prise de produits stupéfiants ou encore l'usage du téléphone au volant.

De même, tous les engins a deux ou trois roues conduits sans port de casque seront immobilises et mis en fourrière.

Par ailleurs, afin d'impliquer davantage les propriétaires de véhicules dans la lutte contre l’insécurité routière, tout transporteur dont les véhicules récidivent dans les accidents mortels verra son autorisation de transports suspendue ou même définitivement retirée.

Pour que la fin de l’année reste un moment de fête, de convivialité et de joie, soyons tous responsables et respectons le code de la route.

Fait à Abidjan, le 25 octobre 2019

Le Ministre des Transports

Amadou KONE