© Côte d'Ivoire : le nouveau bureau de l'Assemblée Nationale installé

En Côte d’Ivoire, l’Assemblée Nationale a officiellement installé ce jeudi 5 février 2026 son nouveau bureau. C’est notamment suite à la séance plénière présidée par Patrick Achi, président de l’institution.

Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire : le RHDP domine le nouveau bureau

Au total, 251 députés ont pris part ce jeudi à la séance d’installation du nouveau bureau de l’Assemblée Nationale. Un effectif largement supérieur au quorum requis, traduisant l’importance accordée à cette étape clé de la vie parlementaire en Côte d’Ivoire. Après l’adoption des procès-verbaux des précédentes séances, les députés ont procédé à l’élection des membres du bureau de l’Assemblée nationale sur la base d’une liste consensuelle.

Le bureau ainsi installé est largement dominé par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Il comprend 11 vice-présidents, dont 10 issus du RHDP et un représentant du PDCI-RDA, principale formation de l’opposition. À cela s’ajoutent trois questeurs, dont deux du RHDP et un du PDCI-RDA, ainsi que 12 secrétaires de bureau, désignés sans contestation.

La liste unique proposée a été adoptée à l’unanimité, ce qu’a salué par Patrick Achi. Dans son intervention, le président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire a annoncé la tenue de la première réunion du bureau le 10 février, suivie d’une séance plénière le 12 février, consacrée notamment à la ratification des commissions permanentes.

Il a aussi officialisé la configuration politique de l’hémicycle. Trois groupes parlementaires sont désormais constitués. Le RHDP s’impose très largement avec 196 députés, sous la présidence de l’honorable Adama Koné. Le PDCI-RDA, avec 28 députés, s’affirme comme la principale force d’opposition, dirigée par Maître Blessy Jean Chrysotome. Le groupe Solidarité, fort de 9 députés, est présidé par l’honorable Gbato Tonga Guillaume. 17 députés demeurent non-inscrits dans un groupe parlementaire.