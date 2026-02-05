© Côte d'Ivoire : la députée Naya Jarvis Zamblé défend la légalisation de la polygamie

Naya Jarvis Zamblé au cœur d’une ancienne polémique réchauffée. Depuis quelques jours, on la voit dans une vidéo virale où elle défend la légalisation de la polygamie. La vidéo date de 2023 et fait suite à la proposition de loi du député Yacouba Sangaré. Mais la position de la députée n’a pas changé. Trois ans après, elle maintient son soutien à la légalisation de la polygamie.

Naya Jarvis Zamblé relance le débat sur la polygamie

Pour la parlementaire, la polygamie informelle est porteuse de violences contre les femmes. Elle estime qu’il serait mieux de la légaliser pour protéger les femmes qui partagent plusieurs années de leur vie avec un homme dans l’ombre. « Quand l’homme meurt, que se passe-t-il ? La femme de l’ombre, celle qui a partagé sa vie pendant dix ou vingt ans dans la discrétion, est chassée des funérailles comme une malpropre par la famille officielle. Elle se retrouve sans rien, ses enfants sont spoliés, alors que tout le village ou tout le quartier connaissait son existence », s’est-elle indignée dans un entretien avec JA.

Elle rappelle que la polygamie est un fait ancré par la vie courante. Pour elle, sa non-légalisation est une « hypocrisie ». « J’ai demandé à mes collègues : “Qui, ici, peut lever la main et jurer qu’il n’a pas de maîtresse ou de deuxième bureau ? Personne n’a levé la main. Ils ont tous ri. Jaune. C’est cette hypocrisie que je dénonce », a indiqué Naya Jarvis Zamblé. La députée préfère un encadrement de la pratique qui offre un statut juridique sécurisé aux femmes. Ceci pourrait leur éviter d’être « victimes collatérales » des relations clandestines.

Il faut rappeler qu’en Côte d’Ivoire, l’article 1 de la loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage reconnaît que « le mariage est l’union d’un homme et d’une femme célébrée par devant l’officier de l’état civil ».