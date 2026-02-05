Côte d’Ivoire : des sapeurs-pompiers agressés une foule à Songon

Une équipe de sapeurs-pompiers a été victime d’agression le mercredi 4 février 2026 à Songon. Alertés par un appel, les secours se sont dépêchés sur les lieux, mais ils ont été accueillis par une foule surexcitée armée de pierres. Cette agression frontale a fait des blessés graves dans le rang des sapeurs-pompiers.
Selon le récit fait par le Groupement des sapeurs-pompiers, les éléments ont été alertés à 19h44 suite à un feu qui s’est déclaré dans un magasin à Songon, à hauteur du marché. « Conformément à la grille de départ, la 4ème compagnie de Yopougon engage immédiatement le Fourgon Pompe-Tonne 41 (FPT 41), renforcé par le FMOGP 41, engin porteur d’eau destiné à appuyer durablement la lutte contre l’incendie. Les engins se présentent sur les lieux à 20h23, en raison de la distance et des importants embouteillages sur l’axe », explique le service de secours dans une publication.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers militaires sont confrontés à une foule hostile et agressive, qui caillasse les engins et leurs personnels, occasionnant des blessures graves, notamment au chef de garde du FPT 41 (voir illustration).
Dans cet environnement hostile, les éléments déployés n’ont pas pu mettre en place leur dispositif pour maitriser le feu. Ils ont été contraints de quitter les lieux. « Le GSPM rappelle que les agressions contre les services de secours constituent des actes d’incivisme graves, réprimés par la loi. En conséquence, les auteurs feront l’objet de poursuites judiciaires ».