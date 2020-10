Rififi dans le camp Soro après la libération de Kanigui et Koné Tehfour

Débarqué de la vice-présidence chargée des relations avec les autres partis politiques, poste qu’il occupait avant son emprisonnement, Koné Tehfour, proche de Guillaume Soro, ne compte pas rester les bras croisés.

RACI: Koné Tehfour s'insurge contre sa révocation, ce qu'il prépare

Ça chauffe au sein du Rassemblement pour la Côte d’Ivoire (RACI), formation politique proche de Guillaume Soro, l’ancien chef du Parlement ivoirien. Koné Tefhour, récemment sorti de prison, a été débarqué de son fauteuil de coordonnateur national chargé du Distrct d' Abidjan, apprend-on d’une correspondance postée par le concerné lui-même sur les réseaux sociaux.

«Moi, Honorable Tehfour Koné, vice-président du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, chargé des relations avec les partis politiques, coordinateur national chargé du district autonome d'Abidjan, viens de constater un prétendu communiqué sur les réseaux sociaux me relevant de mes fonctions. Ceci en violation des textes fondateurs de notre parti le RACI », a confié ce mardi l’ex-député ivoirien.

S'insurgeant contre cette décision « illégale » à ses yeux, l'ancien challenger d'Hamed Bakayoko au récent scrutin municipal à Abobo, prévient qu'il ne restera pas sans rien faire. «Ce communiqué est nul et de nul effet (...) Je saisirai le secrétaire général, Dr Coulibaly Hervé, et le premier vice-président du RACI, le député Yao Soumaïla à l’effet de constater ces manquements graves et faire régner l’ordre et la discipline dans notre parti », a fait savoir Koné Tehfour.

L’ex-député, faut-il le souligner, a été remplacé à ce poste par Yacouba Doumbia, précédemment coordinateur national chargé de la région d’ Abidjan-nord.