Présidentielle 2020: Bamba Alex accuse et vole au secours de Ouattara

Homme des médias à la légitimité populaire, Bamba Alex Souleymane a effectué sa rentrée politique et médiatique le vendredi 02 octobre 2020 au siège du journal L'intelligent d'Abidjan à Cocody-Angré.

Bamba Alex Souleymane: "Il faut mettre le pays à l'abri des excès et dérives des caciques et oligarques de tous bords"

Face à la situation socio-politique qui prévaut actuellement en Côte d’Ivoire, marquée par l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, Bamba Alex Souleymane a donné sa position. Disciple de Félix Houphouët-Boigny, le journaliste-consultant s'est adressé aussi bien au pouvoir qu'à l'opposition.

L'ancien conseiller à la primature se dit préoccupé par l'escalade verbale qui meuble les discours politiques à moins d'un mois de la présidentielle.

"Il nous appartient de faire preuve de sagesse. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous ne sommes qu'une nation. C'est donc un appel à la cessation de tout acte de violence pour que la sagesse habite chacun de nous. Je dénonce le manque de sagesse de la classe politique ivoirienne", a déclaré Bamba Alex Souleymane.

Pour lui, la Côte d'Ivoire doit demeurer cette terre d'hospitalité et ce pays de paix qu'elle a toujours été. L'opposition ainsi que le pouvoir doivent de part et d'autre, faire preuve de hauteur pour préserver les acquis de feu le président Félix Houphouët-Boigny, fondateur de la Côte d’Ivoire moderne.

"Je suis un sachant, disciple parmi les disciples d'Houphouët-Boigny. Dans la vie, nul ne peut présumer du destin. Je pense que le président a pris la mesure de la situation. C'est un homme mesuré", a-t-il ajouté.

Bamba Alex Souleymane a de même dénoncé le manque de générosité et de modestie de certains cadres du parti au pouvoir, le RHDP, qui jouissent depuis environ 10 ans des fruits de la croissance, alors qu'ils étaient quasi invisibles lors des moments de braise, lorsque le président Alassane Ouattara était encore à l'opposition.

"C'est Ouattara qui a travaillé pour que le pays se retrouve aujourd'hui. Mais est-ce que ceux qui le suivent sont dans la même vision ? ", s'est interrogé Bamba Alex Souleymane qui a insisté pour que "nous nous battions pour revenir aux valeurs de paix, d'espérance et de fraternité, pronées par Houphouët-Boigny".

Pour lui, le président Alassane Ouattara, en tant que chef du village, détient la solution pour apaiser les coeurs car il demeure le seul maître du jeu.

"Ouattara est le chef du village. Comme tel, hier, il était la solution. Aujourd'hui encore, il a les solutions pour apaiser et continue à rester le maître du jeu", a-t-il déclaré. Aux journalistes, Bamba Alex Souleymane a demandé de construire la paix en evitant les mots qui blessent et tous autres propos qui incitent à la violence.

"En tant que disciple d'Houphouët-Boigny, j'accuse la classe politique truffée de personnes à la réputation surfaite. Il faut réinventer la fraternité ivoirienne et repenser les paradigmes du nouveau "contrat social" ivoirien. Le moment est venu de promouvoir un discours nouveau qui exalte la paix, l'amour, la cohésion sociale et les valeurs positives de la patrie de la vraie fraternité. Le discours politique cruel, est désuet", a prévenu le journaliste-consultant.

Mieux, Bamba Alex Souleymane persiste pour dire que le président Ouattara, en tant que "sauveur providentiel" d'Houphouët-Boigny, mérite la quiétude, dans un environnement aseptisé où l'on cultive l'œcumenisme politique à visage humain.

"On doit continuer à se parler. Il faut mettre le pays à l'abri des excès et dérives des caciques et oligarques de tous bords", dit-il.