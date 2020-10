Hamed Bakayoko : « Pas Docteur, pas grand ingénieur »... mais Docteur Honoris Causa

Hamed Bakayoko vient d'être promu au rang de Docteur Honoris Causa par l'HEIP de Paris. Dans un message posté sur son compte Twitter, le Premier ministre ivoirien s'est félicité de cette haute distinction.

Des lauriers dressés pour le Premier ministre Hamed Bakayoko

Recevant la jeunesse ivoirienne dans toutes ses composantes, le lundi 14 septembre dernier, Hamed Bakayoko avait dressé son parcours personnel, qui devrait servir d'exemple à cette jeunesse en quête de repère dans une Côte d'Ivoire en pleine reconstruction. « Ma nomination à la Primature est une opportunité pour chacun de vous », a-t-il lancé, d'ajouter : « Je ne suis pas un grand Ingénieur, je ne suis pas un Docteur, mais je sais écouter les gens. »

Cette mise au point était était d'autant plus nécessaire dit avoir « cru en son rêve et travaillé » pour être finalement nommé, le 29 juillet dernier, Premier ministre par le Président Alassane Ouattara, en remplacement d'Amadou Goon Coulibaly. Ex-Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, puis Premier ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense, Député de Séguéla, Maire de la Commune d'Abobo... un parcours très élogieux pour un self-made-man, qui n'a certainement pas encore fini son ascension. Hambak vient d'ailleurs de connaitre une nouvelle distinction par une prestigieuse école française.

« Merci à l’École des Hautes Études internationales et politiques de Paris @HEIP_Paris de m’attribuer le titre de Dr Honoris Causa. Je continuerai à œuvrer pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, de nos forces armées et d'Abobo à l’international », a-t-il tweeté.

Evariste Méambly, Député de Facobly, n'a également pas manqué de féliciter son ancien condisciple de l'école primaire d'Adjamé Habitat extension. « À SEM. le PhD Honoris Causa Hamed Bakayoko, Premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est une grande joie pour vos jeunes frères de la mythique école primaire Adjamé Habitat Extension des années enfances depuis 1975 de savoir qu'un des leurs vient vient d'être honoré au titre de Docteur Honoris Causa... Récompense due à sa constance et à l'éminence de son parcours professionnel et politique. » Puis, il lance : « Bravo, bravo à toi, mon aîné Hambak. Que Allah Le Tout-Puissant t'assiste. Ton jeune frère Honorable Évariste Méambly. »