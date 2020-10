KKB accusé d'avoir voulu quitter la Côte d'Ivoire en catimini

De lourdes accusations pèsent sur Koaudio Konan Bertin dit KKB, candidat indépendant à la présidentielle du 31 octobre 2020. En effet, des informations circulant sur la toile ont laissé entendre que l'ancien député de Port-Bouët aurait tenté de quitter la Côte d'Ivoire le dimanche 11 octobre 2020. Il aurait été refoulé à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le mis en cause n'a pas mis de temps pour réagir à cette nouvelle.

KKB a-t-il voulu quitter la Côte d'Ivoire ?

Kouadio Konan Bertin est en lice pour la conquête du pouvoir d'État. L'ex-député de la commune balnéaire de Port-Bouët a été investi le dimanche 4 octobre 2020 au Palais de la culture de Treichville. Expulsé du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d'Henri Konan Bédié et candidat indépendant, KKB a clairement affiché son ambition de battre Alassane Ouattara dans les urnes. "Le temps des petits chefs de guerre est terminé. Nous avons besoin d’un homme d’État au-dessus des factions. Le président Houphouët-Boigny a été cet homme. Il reste un modèle indépassable, et il a été une chance pour le peuple de Côte d’Ivoire, uni par une communauté de destin. Inspirons-nous de sa sagesse et faisons vivre son héritage", a-t-il lancé devant ses sympathisants. Il a aussi demandé aux "Ivoiriens qui ont soif de changement, de rajeunissement et d’un homme de paix" à s'engager avec lui pour la victoire au soir du 31 octobre.

Mais pour l'opposition ivoirienne qui s'oppose à la candidature d'Alassane Ouattara, KKB est à la solde du président sortant afin de légitimer son "passage en force" et sa "forfaiture". Pascal Affi N'guessan et Henri Konan Bédié, dont les candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel, refusent de participer au scrutin dans les conditions actuelles.

À quelques jours de l'échéance électorale, KKB est au centre d'une grosse polémique. Des informations publiées sur la toile font état de ce que Kouadio Konan Bertin a tenté de quitter le pays le dimanche, mais il a été refoulé à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, à 10 h.

Le candidat Kouadio Konan Bertin dit KKB aurait été refoulé ce dimanche matin, à 10h, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le candidat indépendant aurait voulu prendre un vol pour le Mali avant de rejoindre la France. Une fois au pays d'Emmanuel Macron, l'ancien président de la jeunesse du PDCI devrait annoncer son retrait de la présidentielle. Il aurait été trahi par une conversation téléphonique.

Le camp de KKB n'a pas mis de temps à réagir en qualifiant cette information de fake news. "J'ai eu à faire plusieurs rencontres politiques, toute la journée hier, avec le président Kouadio Konan Bertin. Il n'était prévu nulle part, un voyage hors du pays avec sa famille. Veuillez trouver chers laborantins des jours nouveaux, d'autre astuce qui porte à faire croire que KKB veut fuir le pays", a répondu l'un de ses proches sur la page Facebook de KKB.