Attaque des militants de l'opposition : Ce qui s'est réellement passé

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, le week-end, présentait des passagers d'un car de transport qui tentaient de s'échapper par les vitres. Les militants de l'opposition ont indiqué avoir subi une attaque à l'arme blanche, alors qu'ils se rendaient au meeting du Félicia.

Attaque des militants de l'opposition, le témoignage du chauffeur du car

Nos confrères de l'Intelligent d'Abidjan ont pu joindre le chauffeur du car transportant les militants de l'opposition au meeting du stade Felix Houphouët-Boigny, le samedi dernier, et qui a fait l'objet d'une attaque au feu de Siporex, à Yopougon. Le témoignage de Konaté Adama, ledit conducteur, est très poignant.

« Moi j’habite Yopougon-Wassakara. On devrait aller faire convoi des étudiants d’Attécoubé pour aller à Jacqueville pour une sortie. Hier (samedi 10 octobre ) comme il y avait le meeting des gars du PDCI ou je ne sais quel parti là, leurs gars étaient postés dans les différents arrêts de Yopougon pour attendre leurs cars pour aller au Felicia. Quand je roulais, j’ai vu des étudiants monter dans mon car à partir de Ficgayo. Je ne me suis pas arrêté. Je roulais jusqu’à ce que je m’arrête au feu de Siporex, parce que le feu était rouge. Les gars sont montés dans mon car et m’ont dit que c’est leur car. Or il n’ y avait pas d’affiche sur le car pour montrer que c’est leur car. Je leur ai dit que moi, je vais à Attécoubé. Ils m’ont dit pas pas question », a-t-il témoigné, avant d'ajouter :

« Il y a eu la bousculade jusqu’à ce que certains ont fait sortir leurs couteaux. Ils ont coupé le pied de mon petit frère, mon apprenti. Je suis allé coudre ça à Yopougon dans une clinique à Siporex pour les premiers soins . J’ai passé toute la journée à la clinique. On m’a donné rendez-vous demain (lundi) à la clinique de Jean-Marie ».

À noter que cette version contraste avec celle de certains leaders de l'opposition qui déclaraient que ce sont plutôt leurs militants qui se rendaient au meeting du stade, qui ont été attaqués par des « microbes ».Une enquête s'avère donc importante pour élucider cette affaire.