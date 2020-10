Seth Koko répond à Ouattara: "Ce forcing ne passera pas"

Seth Koko, candidat recalé au scrutin du 31 octobre 2020, a réagi aux propos du chef de l' Etat ivoirien, Alassane Ouattara, tenus depuis la ville de Bouaké où il est en campagne électorale.

La cinglante réplique de Seth Koko au camp Ouattara: "Il leur sera impossible de garder ce pouvoir par ce bricolage électoral"

« Par fraternité, je dirai toujours à Alassane Ouattara de saisir cette opportunité qui est encore à sa portée. Que son entourage et lui-même ne se méprennent pas pour user de petits calculs, car il leur sera impossible de garder ce pouvoir par ce bricolage électoral digne d'un amateur dans lequel il s'engage comme un sourd aveugle », a réagi ce vendredi Seth Koko, représentant diplomatique de la coalition de l’opposition.

Lors du meeting d’ouverture de sa campagne électorale dans l’après midi du vendredi à Bouaké, le chef de l’ État sortant dont la candidature est contestée par l’opposition, a déclaré qu’il est illusoire pour Henri Konan Bédié et ses pairs de l’opposition de songer à un quelconque report du scrutin présidentiel. « Il n’ y aura pas de report d’élection; il n’y aura pas de transition. L’élection présidentielle aura bel et bien lieu le 31 octobre », a-t-il lâché.

« Ce forcing électoral n'aboutira pas (…) Alassane Ouattara est bien placé pour certifier que lorsqu'on viole la Constitution, ruse et s'oppose avec narcissisme au Peuple et aux lois internationales, on sort toujours par la petite porte », a rétorqué Seth Koko. « Il y a encore des médiateurs prêts à sauver son honneur. Qu'il saisisse ces mains tendues et évite de rester dans cette attitude suicidaire pour lui et tout son entourage », a-t-il prévenu.

L'opposition ivoirienne, faut-il le rappeler, est vent debout contre la candidature du président Ouattara à un troisième mandat. À travers son mot d'ordre de désobéissance civile, elle entend contraindre le chef de l'État sortant à l'ouverture d'un dialogue inclusif en vue de la mise en place de conditions garantissant la tenue d' un scrutin apaisé, crédible et inclusif.