Kouassi Blaise, soutien de Drogba à la FIF, frappé par un malheur

L'ex international ivoirien, Kouassi Blaise, un des soutiens de Didier Drogba à l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), est inconsolable actuellement.

L’ancien Éléphant Kouassi Blaise est en deuil

L'ancien défenseur des Éléphants de Côte d'Ivoire, Kouassi Blaise, est frappé par un malheur depuis dimanche 25 octobre 2020. L'ancien footballeur ivoirien a perdu sa génitrice. Le décès de la mère de l'ancien joueur de l'Asec Mimosas a suscité plusieurs réactions de compassion sur les réseaux sociaux.

Au delà de Kouassi Blaise, ce décès est aussi un coup dur pour Didier Drogba puisqu'il s'agit de la mère d'un de ses soutiens forts dans la course à la succession de Sidy Diallo au poste de président de la Fédération ivoirienne de football.

‘'C'est une personne qui a déjà joué au football, qui connait les réalités du football. Cette personne a un grand bagage. Moi, je donne ma voix à Didier et j'inciterai tous les anciens joueurs à voter pour Didier. Didier, c'est un carnet d'adresses, c'est son aura. On sait tous que ce monsieur a été quelqu'un d'énorme pour la Côte d'Ivoire‘’, déclarait Kouassi Blaise dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux en avril dernier.

"En plus, il (Drogba) a un programme qui est avantageux pour tout le monde, et ça sera dans l'intérêt de tous qu'il soit président de la FIF. Il est grand temps que le football ivoirien prenne le large. Il est grand temps que le football ivoirien soit dirigé par des personnes qui connaissent le football, des personnes qui ont déjà vécu le football. Aujourd'hui, tout le monde sait que le football ivoirien n'est pas à son niveau et ça, on a tous mal’’, avait-il dénoncé.

Pour rappel, Kouassi Blaise a remporté avec l'Asec Mimosas la ligue africaine des champions en 1998. Il a porté le maillot national à 37 reprises. Avec les Éléphants, il a notamment disputé la finale de la CAN 2006 en Egypte et le Mondial de la même année.