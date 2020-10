Présidentielle 2020: L'Agnéby-Tiassa forme ses observateurs électoraux

L’annonce de la candidature du Président Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre prochain, a suscité une vague de manifestations dans plusieurs localités de la Côte d’Ivoire.

Agboville: Plusieurs observateurs renforcent leurs capacités pour la présidentielle 2020

Le bilan des manifestations anti 3è mandat du président Ouattara, ont occasionné, à ce jour, 70 pertes en vies humaines, des centaines de blessés et d’importants dégâts matériels publics et privés.

Dans un communiqué en date du mercredi 21 octobre dernier, le ministère des Transports, estimait à plus de 2 milliards de francs CFA, les dégâts matériels liés à l’incendie des bus de la Société de transports abidjanais(Sotra) et des véhicules de particuliers, dans le cadre des manifestations liées au boycott actif et à la désobéissance civile.

C'est dans ce contexte que onze(11) observateurs du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa dont cinq(5) de la Mé, ont vu leurs capacités renforcées, lundi 26 octobre, à l’Institut de formation et d’éducation féminine(IFEF) d’ Agboville.

Une initiative de l’Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale(OSCS) du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté. L’objectif, selon Dosso Coulibaly, directrice régionale en charge de la Solidarité de l’Agnéby-Tiassa, est d’outiller ces observateurs, à l’observation électorale dynamique basée sur la solidarité et la cohésion sociale.

"Le rôle de l’observateur, principes et techniques de l’observation dynamique des élections et comment renseigner les grilles d’observation". Tels sont les principaux modules qui ont meublé cette session de formation.

L’Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale existe depuis juillet 2018 dans l’Agnéby-Tiassa et compte 10 directions régionales sur l’ensemble du territoire national. Veiller à l’alerte précoce afin d’éviter des dérives, reste la principale mission de cette structure étatique.

Tizié T.

Correspondance particulière