3e mandat : Le Président Ouattara clashe des journalistes occidentaux

Après avoir accompli son devoir civique, le Président Ouattara s'est voulu très remonté contre des journalistes occidentaux. Le chef de l'État n'a d'ailleurs pas manqué de leur cracher ses vérités.

Chaudes empoignades entre le Président Ouattara et des journalistes occidentaux

Candidat à sa propre succession, le Président Ouattara s'est rendu aux urnes, à la mi-journée de ce samedi pour accomplir son devoir de citoyen. Cette élection présidentielle qui se déroule, ce 31 octobre 2020, est en effet prise entre le marteau des tenants du pouvoir qui entendent respecter le calendrier constitutionnel, et l'enclume des opposants qui appellent plutôt à un report de ce scrutin à coups de désobéissance civile et de boycott actif.

Résultat de cette dichotomie, c'est que l'on note de nombreuses manifestations à travers la Côte d'Ivoire. Le scrutin n'a d'ailleurs pu se tenir dans d'autres localités. C'est dans cette atmosphère survoltée que certains journalistes ont interrogé le président Alassane Ouattara sur l'épineuse question de son 3e mandat, ainsi que l'opération de vote de ce jour.

La réponse ne s'est pas fait attendre. Le chef de l'État Ouattara s'est voulu on ne peut plus incisif vis-à-vis de ses interlocuteurs, des journalistes occidentaux. « Et puis, vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Nous le faisons en fonction de nos objectifs », leur a-t-il lancé sur un ton très ferme, avant d'ajouter : « La Côte d'Ivoire est un pays qui est sorti de crise, qui a besoin de stabilité. Et c'est au nom de cette stabilité que j'ai personnellement accepté de faire ce mandat auquel j'avais renoncé. Donc je crois que ça suffit comme çà. Je vous remercie. »

À noter que l'opposition ivoirienne ne cesse de contester le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Le Président ivoirien avait d'ailleurs annoncé sa retraite, avant de revenir dans l'arène après le brusque décès d'Amadou Gon Coulibaly, son Premier ministre et dauphin désigné.