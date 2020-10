Après la Présidentielle, Simone Gbagbo déclare la vacance du pouvoir

31 octobre 2020, l'élection présidentielle 2020 s'est effectivement tenue conformément aux dispositions constitutionnelles. Simone Gbagbo, 2e vice-présidente du FPI, tendance pro-Gbagbo, et figure de proue de l'opposition ivoirienne, ne reconnait pas la légitimité de ce scrutin, encore moins le président qui sera proclamé. Dans une déclaration, dont Afrique-sur7 a reçu la vidéo, l'ancienne Première dame évoque plutôt la vacance du pouvoir et annonce une transition politique.

Simone Gbagbo appelle à la mise en « place un gouvernement de transition »

Mes chers compatriotes,

Ce samedi 31 octobre 2020 devrait se tenir l’élection du président de la République de la Côte d’Ivoire. Face à l’entêtement du Chef de l’État sortant, M. Alassane Ouattara, de briguer un troisième mandat anticonstitutionnel, l’opposition a lancé depuis le 20 septembre 2020, un mot d’ordre de désobéissance civile, pour faire barrage au viol de la Constitution, notre loi fondamentale. Ce mot d’ordre a été fidèlement suivi sur toute l’étendue du territoire national. C’est le lieu de remercier le peuple de Côte d’Ivoire qui a fait preuve de bravoure et de patriotisme. C’est aussi le lieu de présenter ma compassion à toutes les familles endeuillées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Chers compatriotes,

Ce jour 31 octobre 2020, il n’y a pas eu élection en Côte d’Ivoire. Notre pays se retrouve ce soir donc, dans une situation de vacance du pouvoir présidentiel. Il est temps que toute la société ivoirienne, plus particulièrement l’opposition politique, la société civile et les patriotes qui se soucient de l’avenir de notre pays, se donnent les moyens de mettre en place un gouvernement de transition.

Ce gouvernement aura pour missions principales de jeter les bases d’une vraie réconciliation nationale et de créer, dans les meilleurs délais, les conditions d’une élection présidentielle, démocratique et apaisée. La Côte d’Ivoire doit se remettre sans tarder sur les rails de la vraie démocratie, pour un développement harmonieux et dans la paix.

Que Dieu bénisse la Cote d’ivoire,

Je vous remercie

Simone EHIVET GBAGBO