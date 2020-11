Paix Côte d'Ivoire: Des artistes implorent Bédié, Ouattara, Affi et Soro

Face à la situation socio-politique tendue en Côte d’Ivoire, plusieurs artistes ivoiriens se sont réunis ce mardi à Abidjan pour lancer un message de paix.

Plusieurs artistes ivoiriens demandent la paix en Côte d’Ivoire

La situation socio-politique en Côte d’Ivoire est très tendue depuis quelques jours. La crise socio-politique a pris une autre tournure à la faveur du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Au lendemain de l'élection présidentielle qui a vu la victoire du candidat Alassane Ouattara à plus de 94%, une partie de l'opposition a annoncé la mise en place d’un Conseil national de transition avec à sa tête l'ancien président Henri Konan Bédié.

Il s’agit là, des prémices d’une crise post-électorale à l’instar de celle qu’a connue la Côte d’Ivoire en 2010 et ayant occasionné plus de 3000 morts.

Une situation qui suscite l'inquiétude de nombreux ivoiriens; et ce, d'autant plus que les affrontements inter-ethniques qui ont éclaté ces derniers jours dans le pays, ont causé la mort de plusieurs personnes, des centaines de blessés et d’importants dégâts matériels.

Ce mardi 3 novembre, plusieurs artistes ivoiriens se sont réunis à Abidjan afin de lancer un message de paix. Une rencontre marquée par la présence d'acteurs culturels dont Hassen Hayek, Vitale, Digbeu Cravate, Elow Kiff No Beat, Ange Fredy, Badro Escobar, Ramba Junior, Molaré et autres.

‘’Nous voulons la paix. Nous vous demandons pardon, humblement. On veut travailler. On veut avancer dans une Côte d’Ivoire prospère. Nous voulons vivre. Nous voulons que nos enfants vivent en paix dans ce pays‘’, a confié une manifestante.