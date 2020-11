Mamadou Touré : "Cette victoire nous la dédions à Amadou Gon"

Au lendemain de la réélection d'Alassane Ouattara à l'issue du scrutin présidentiel du samedi 31 octobre 2020, Mamadou Touré n'a pas caché sa joie et sa satisfaction. Interrogé par Medi TV, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes eu une pensée pour le défunt Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly.

Mamadou Touré a une pensée pour Amadou Gon Coulibaly

Selon les chiffres de la Commission électorale indépendante (CEI), Alassane Ouattara a été réélu à l'issue de la présidentielle du samedi 31 octobre 2020. Le président sortant a récolté 94,27 % des voix et obtient ainsi un 3e mandat de cinq ans à la tête de la Côte d'Ivoire. Lors de la campagne présidentielle, le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) avait affiché sa volonté de l'emporter dès le premier tour. En l'absence de Pascal Affi N'guessan et Henri Konan Bédié qui ont décidé de boycotter le scrutin, le président sortant n'a pas eu de mal à s'imposer devant Kouadio Konan Bertin dit KKB.

Mamadou Touré s'est dit très satisfait du score réalisé par son mentor. "Le président Alassane Ouattara a eu une très belle victoire avec un bon taux de participation. Vous avez vu tout ce qui a tourné autour de l’organisation de ce scrutin (...) Vous avez plus de 53 % des électeurs qui se sont déplacés pour aller voter. Ce qui est un score sans appel. Plus de 94 % d’ivoiriens ont voté en faveur d’Alassane Ouattara. C’est la victoire de la démocratie sur les forces du chaos", s'est-il réjoui.

Au cours de son intervention, Mamadou Touré a eu une pensée pour Amadou Gon Coulibaly, le défunt Premier ministre ivoirien. "Son ombre a plané sur la campagne. Le chef de l’Etat a souhaité que nous allons à ces élections en hommage à Amadou Gon Coulibaly. C’est pour lui que nous nous sommes battus. C’est aussi pour lui que beaucoup de cadres ont été sur le terrain autour du Président Alassane Ouattara. De là où il est, il doit être un homme heureux, heureux de savoir que la Côte d’Ivoire ne s’est pas écroulée, heureux de savoir que la dynamique qu’il a impulsé auprès du président Alassane Ouattara va se poursuivre", a déclaré le cadre du RHDP.