Transition: Pris en tenaille, le FPI implore Ouattara de libérer ses domiciles

Le Front populaire ivoirien ( FPI) de Laurent Gbagbo exige la levée du blocus installé devant les domiciles des leaders de l’opposition politique ivoirienne.

« Le FPI exige le retrait, sans conditions, de tous les éléments de la gendarmerie et de la police des domiciles de tous les leaders de l’opposition afin de leur permettre de vaquer librement à leurs occupations et d’avoir accès à leurs besoins vitaux, conformément à la Constitution », a déclaré le porte-parole par intérim du parti de Laurent Gbagbo, dans un communiqué.

« Le FPI dénonce et condamne avec force la violation perpétuelle par le régime déchu du RHDP de la Loi fondamentale qui consacre les libertés individuelles et collectives des citoyens », poursuit le communiqué.

Un impressionnant dispositif militaire a été déployé aux abords des résidences de plusieurs leaders de l’opposition politique ivoirienne, notamment Henri Konan Bédié, le président du Conseil national de transition; Dr Assoa Adou et Pr Hubert Oulaye.

Certains d’entre eux dont Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif du PDCI-RDA, ont par ailleurs été arrêtés et conduits manu militari à la Direction de la surveillance du territoire.

« Le FPI note que ces agissements ordonnés par le régime RHDP déchu, sans aucune base juridique, constituent une violation flagrante de la Constitution et des lois subséquentes, une assignation à résidence de fait des leaders de l’opposition qui sont ainsi privés de leur liberté de mouvement, de l’exercice de leurs activités politiques et d’approvisionnements en nourriture et en médicaments », déclare l’ambassadeur Koné Boubacar, l'auteur du communiqué.