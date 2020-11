Agboville: Le plan d’actions du mandat 2021 de la JCI adopté

Réunis dans un complexe hôtelier du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa, samedi 7 novembre 2020, les membres de la Jeune chambre internationale(JCI) Agboville, ont adopté à l’unanimité le plan d’actions pour la mandature 2021. Cette organisation locale membre(OLM) qui entend renforcer sa maturité par des activités à fort impact pour ses membres et la communauté, a vu le jour en 1975.

La Jeune chambre internationale (JCI) Agboville s'organise

En effet, la JCI est une fédération mondiale de jeunes dont l'âge oscille entre 18 et 40 ans, avec pour mission principale : offrir à ses membres des opportunités en leur donnant la capacité de créer des changements positifs pour établir la paix dans le monde de manière permanente et définitive.

« Comme vous savez bien, c’est une équipe et je ne peux décider seul. C’est pourquoi, nous avons organisé cette une assemblée générale ordinaire », s’est justifié Serge Pacôme Oga, président exécutif du mandat 2021 de la JCI Agboville. Pour lui, ce sont des membres déterminés et engagés qui permettront de relever le défi de l’excellence.

« Nous avons mis en place une équipe solide et déterminée. Et, nous pensons faire mieux et plus afin de rehausser notre OLM d’ici à l’horizon 2030 », a-t-il soutenu. Le nouveau président de la JCI Agboville, s’est voulu confiant quant à la mise en œuvre de ce plan d’actions car son organisation, dira-t-il, bénéficie du soutien de plusieurs partenaires.

Le secrétaire général national du Sénat de la JCI Côte d’Ivoire, Ouattara Yacouba, a pour sa part, appelé à une synergie d’actions des membres au sein du comité directeur local(CDL).

« Je souhaite donc que les liens entre vous soient resserrés, ainsi qu’avec les anciens. Au vu du programme d’activités du mandat qui nous a été proposé, nous pensons qu’il y a du travail et de la volonté d’apporter un changement réel à la communauté d’Agboville », s’est-il félicité.

Il a ensuite réaffirmé le soutien et la disponibilité de cette instance au CDL. Olivier Djan, vice-président exécutif national, chargé des régions Centre-Nord-Est de la JCI-Côte d’Ivoire, a, quant à lui, exhorté les jaycées à fédérer leurs efforts en vue d’atteindre leurs objectifs.

« La synergie des engagements, signe du mandat national 2021 renvoie à la mutualisation des efforts, à la mise en commun de nos moyens pour impacter durablement et positivement notre communauté. C’est pourquoi, je vous engage à travailler main dans la main pour hisser la JCI-Agboville au rang des meilleures OLM nationales », espère-t-il.

La réhabilitation et le don de livres à la bibliothèque des lycées 1&2 Agboville ; la récompense les meilleurs élèves ; l’octroi de terrains pour la construction d’un commissariat de police et d’une brigade de gendarmerie à Agboville et le don de matériels sanitaires au CHR d’Agboville sont les principales articulations de ce plan d’actions.

Tizié T.

Correspondance particulière