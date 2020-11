Titrologie 12 Nov : « Dans le secret du tête-à-tête Ouattara - Bédié »

La rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié tenue la veille domine la Titrologie de ce jeudi 12 novembre 2020. De même, Emmanuel Macron envoie des signaux forts à Guillaume Soro quant à ses menaces contre le régime Ouattara, alors qu'il est exilé en France.

Titrologie : « Ouattara et Bédié ouvrent les portes de la paix »

"Ouattara et Bédié se sont parlé", indique d'entrée Fraternité Matin pour faire allusion à la rencontre qu'il y a eu entre les deux leaders politiques, le mercredi. Le Patriote précise que les deux acteurs politiques l'ont fait "au nom de la paix". Soir Info explique pour sa part "ce qui s'est passé entre Ouattara et Bédié". Pour L'Intelligent d'Abidjan "Ouattara et Bédié font un pas pour briser la glace de méfiance". Quant à L'Expression, le message est clair : "Ouattara et Bédié envoient un signal fort aux va-t-en-guerre." Avant que Le Jour plus n'indique que "Ouattara et Bédié s'engagent pour la paix en Côte d'Ivoire". Et L'Essor ivoirien d'ajouter : "Ouattara et Bédié, le linge sale lavé en famille." Pour Le Matin, "Ouattara et Bédié ouvrent les portes de la paix".

Cependant, Le Temps explique ce qu'il s'est passé "dans les coulisses de la rencontre Ouattara - Bédié". Et LE Quotidien d'Abidjan d'expliquer "les dessous de la rencontre Ouattara - Bédié". Le quotidien Aujourd'hui est formel à ce sujet : "Ouattara rêve de diviser l'opposition." Notre Voie se pose "mille questions avec peu de réponses" à ce sujet. Quand pour Le Nouveau Réveil révèle "La vérité sur cette rencontre inattendue, hier". Le Bélier a une tout autre interprétation de cette rencontre. "Acculé, Ouattara appelle Bédié au secours", croit savoir le tabloïd.

Dans le même temps "Macron envoie un message clair à Soro". Après les violences à M'Batto, L'Héritage porte un doigt accusateur sur le Commandant supérieur de la Gendarmerie : "Le Général Apalo Touré, un éternel médecin après la mort." Justin Katina Koné formel dans les colonnes de Le Quotidien d'Abidjan : "Ouattara avait planifié l'arrestation des opposants."