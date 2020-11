JCI-Agboville : Les membres du CDL formés au coaching

En vue de permettre au nouveau comité directeur local (CDL) de la Jeune chambre internationale(JCI) Agboville, de mener à bien son mandat 2021, les membres ont vu leurs capacités renforcées, lors d’un séminaire de coaching, qui s’est tenu les 11 et 12 novembre 2020, dans ladite ville.

Le nouveau comité directeur local (CDL) de la JCl Agboville, formé

« Le CDL est un organe essentiel pour la vie de notre organisation. Nous avons pour signe de mandat "Réussir ensemble". C’est pourquoi, nous avons initié cette formation pour renforcer nos capacités et compétences. Notre vision qui est celle d’œuvrer pour une organisation sérieuse et précieuse aura tout son sens si et seulement si nous prenons au sérieux la présente formation, toutes nos activités et actions. Mais, également si nous respectons nos engagements », a déclaré d’entrée, le sénateur Serge Pacôme Oga, président exécutif 2021 de la JCI Agboville.

Jean-Philippe Lohouri, parrain de ce séminaire, par ailleurs vice-président exécutif 2021 de la JCI Agboville, a souhaité une séance enrichissante afin que la mission à eux, assignée, se passe dans de bonnes conditions.

« Nous avons formé nos amis de l’OLM d’Agboville d’abord aux techniques de leadership; ensuite, aux techniques managériales et enfin, nous leur avons donné les notions de la gestion d’une organisation. Outre ceci, nous avons aussi insisté sur les aptitudes qu’ils doivent pour travailler en équipe et avoir du succès », a expliqué Asséké François-Xavier De Luinick, formateur trainer de la JCI-Universitaire.

Pour lui, le leader efficace est celui qui arrive à mobiliser les ressources des membres; les amener à faire ce qu’ils n’avaient même pas prévu de faire et d’aimer ce qu’ils auront à faire. Mieux, le leader doit mobiliser ses membres pour l’atteinte d’un objectif qu’il s’est fixé.

Le past-président 2011 de la JCI Adzopé a aussi souligné que le leader, c’est d’abord celui qui a une vision, qui se fixe des directives et qui mobilise les engagements individuels de ses membres; qui les organise afin d’atteindre cet objectif.

« L’engagement des membres se remarque par des membres actifs, engagés, contributeurs, efficaces et fiables. Vous êtes une équipe. Par conséquent, c’est ensemble que vous pourriez accomplir de grandes choses. Il faut donc garantir une bonne collaboration au sein du groupe », a exhorté le président du comité de finances nationale 2013 de la JCI Côte d’Ivoire.

Comprendre la JCI, les organes et leurs interrelations, les responsabilités des membres, leadership et engagements des membres sont, entre autres, les modules qui ont meublé ces sessions de formation. Le séminaire s'est déroulé en présence du superviseur du mandat, Konan Kouassi Jean, past-président 2003 de cette organisation locale membre(OLM).

Tizié T.

Correspondance particulière