Côte d’Ivoire: Chris Yapi se dévoile enfin au grand public

Chris Yapi, le redoutable compte Twitter ivoirien, spécialisé dans les révélations politiques les plus mordantes, est aussi très riche. Dans une publication, ce compte lance une chaine de solidarité pour venir en aide aux manifestants blessés lors des événements politiques survenus en Côte d’Ivoire. Et chose surprenante dans cette période de vaches maigres, il donne l’exemple avec l’annonce d’un don important.

Chris Yapi fait un don pour aider les victimes politiques

Chris Yapi ne passe pas inaperçu en Côte d’Ivoire. Le réseau social de lanceurs d’alertes baptisé "Chris Yapi" vient de révéler une autre de ses facettes. En plus de balancer sur la place publique tout ce qu’il y a de secret dans la République, l’informateur le plus redoutable et redouté du pays a un grand cœur. Il vient de lancer une chaine de solidarité pour collecter des dons devant servir à aider les manifestants blessés suite à l’appel à la désobéissance civile de l’opposition ivoirienne.

Il a posté sur Twitter : « CHRIS YAPI a décidé de donner l’exemple en portant aide et secours aux manifestants blessés et/ou assassinés (familles) par les milices de ⁦ADO. Ma contribution de 1000$ (quelques 552 356 FCFA) sera remise au @HKBofficiel (Henri Konan Bédié, le président de la CNT)⁩ leader de l’opposition ivoirienne. Découragement n’est pas ivoirien. »

Le compte lanceur d’alertes encourage donc ses 121,1 k abonnés à soutenir la bonne action de soulager les victimes des derniers évènements politiques survenus en Côte d’Ivoire. Chris Yapi ne mentant pas, Henri Konan Bédié, par ailleurs Président du PDCI RDA, devrait prochainement recevoir les fonds. Une occasion rêvée pour savoir enfin qui se cache derrière ce profil.