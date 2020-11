Mgr Bessi Dogbo réitère l’appel des évêques aux acteurs politiques

Mgr Bessi Dogbo, évêque de Katiola et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d’Ivoire, a évoqué la crise ivoirienne, dimanche dernier dans un entretien accordée à Vatican new.

Les propositions de Mgr Bessi Dogbo pour le retour définitif de la paix en Côte d’Ivoire

« Dialogue et Concertation » sont les deux clés proposées par Mgr Bessi Dogbo aux acteurs politiques ivoiriens pour la résolution définitive de la crise qui prévaut en Côte d’ Ivoire depuis l’ouverture du processus électoral.

L’évêque de Katiola s’exprimait dans le cadre d’un entretien relatif à la situation socio-politique ivoirienne, accordé à Vatican New. Pour le guide religieux, seuls le "dialogue" et la "concertation" peuvent aider à résoudre définitivement la crise qui prévaut dans le pays.

D’ ailleurs, rappelle-t-il, ces recommandations avaient été faites par les évêques ivoiriens lors de leur dernier conclave en janvier dernier à Korhogo, dans le nord de la Côte d’Ivoire.

« Toute la population de la Côte d’Ivoire, si j’ai un message à lancer, c’est l’appel au calme mais dans un esprit, dans un désir de dialogue et de concertation. Parce que, c’est une nécessité qui s’impose à nous tous et cela a été pendant longtemps repris par les évêques à Korhogo », fait-il savoir.

« Nous avons lancé un message qui a fait beaucoup de bien et en même temps qui a laissé certains mécontents. Mais, nous avons dit qu’il fallait aller au dialogue, à la concertation dans la résolution des problèmes qui s’imposent à nous », a-t-il rappelé.

Avant d'ajouter : « Et je voudrais reprendre ce message que nous avons lancé à Korhogo en janvier 2020, reprendre ce message pour demander à tous les Ivoiriens d’ouvrir leurs cœurs au dialogue et à la concertation. Parce que la Côte d’Ivoire est un pays de dialogue depuis le premier président Houphouët Boigny qui a toujours fait du dialogue son cheval de bataille. Que vraiment le dialogue soit de mise pour que nous puissions aller à la concertation et aller à la paix », a réitéré le président de la conférence des évêques de Côte d’Ivoire.