Crise Ouattara-Bédié : Voici la solution de Claudy Siar

Claudy Siar a lancé un message aux acteurs de la politique ivoirienne. Devant la situation que connait la Côte d'Ivoire, le célèbre animateur n'a pas voulu rester silencieux.

Claudy Siar appelle les politiciens ivoiriens à la "concorde"

La réélection d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire est vivement contestée par une partie de la classe politique ivoirienne, notamment par les opposants du régime. Le lundi 2 novembre 2020, sous la houlette de l'ancien président Henri Konan Bédié, ces derniers ont mis sur pied le Conseil national de transition (CNT).

La mission de ce nouvel organe est de mettre en place un gouvernement de transition, de préparer l'organisation d'élections crédibles, transparentes et inclusives, mais également de convoquer des assises nationales pour la réconciliation nationale en vue du retour à une paix définitive dans le pays. Depuis, le bras de fer est engagé entre le président nouvellement élu et ses adversaires politiques.

Des figures de l'opposition ivoirienne, dont le président du FPI (Front populaire ivoirien) Pascal Affi N'guessan et Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif en chef du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), ont été arrêtées par les autorités du pays. Pour Claudy Siar, le retour à une situation de paix passe par la concorde entre les acteurs politiques.

"JE PLAIDE POUR LA CONCORDE EN CÔTE D’IVOIRE, mais ne me demandez pas de faire semblant de ne pas voir les morts dans tous les camps et les placards", a déclaré Claudy Siar sur Twitter. Selon l'animateur de RFI, si certains parlent de politique politicienne, lui parle plutôt de "droit de tous à vivre et qu’importe la sensibilité politique".

Claudy Siar est connu pour ses prises de position sur la politique africaine. Il avait déjà apporté son soutien à Meiway qui était farouchement opposé à un 3e mandat d'Alassane Ouattara.