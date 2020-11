Charles Gnahoré inquiet: "Guillaume Soro risque de devenir un SDF..."

Ex-compagnon de Guillaume Soro au sein de la rébellion des Forces Nouvelles de 2002, le député Charles Gnahoré ne partage plus la vision que ce dernier. Devenu indésirable en France où il avait trouvé refuge après son départ de la Côte d’Ivoire à la suite de dissensions avec le président Alassane Ouattara, Guillaume Soro se croit parfois obligé de faire la leçon auxautorités françaises. Une mauvaise approche politique, selon Charles Gnahoré, qui pourrait lui causer d'énormes ennuis à l'avenir surtout qu'il espère diriger la Côte d’Ivoire. Ci-dessous, la déclaration de Charles Gnahoré.

Charles Gnahoré humilie Guillaume Soro: "La vie d'une Nation ne se dessine pas autour d'un verre de cognac"

"Je viens encore (...) me demander comment un homme qui illusionne gouverner un Pays comme la Côte d'Ivoire peut-il vouloir répondre à tout ??? Même à son chien qui aboie et qui assure sa sécurité. Comment peut-il vouloir se mettre à dos le premier Pays européen allié de son Pays, la France ??? Comment pense t-il se défaire de cette image de chef rebelle, mal appréciée des blancs, chez lesquels il a déposé ses valises et subit l'hiver ???

En réussissant à se braquer contre MACRON et la France ( parce que les peuples développés restent toujours et avant tout attachés à leur Nation ), c'est dire qu'il se met aussi en opposition une bonne et grande partie des Nations développées de ce monde et leurs peuples.

Ce que le nouveau prophète africain de l'occident oublie, c'est que la thèse qui dit que : "l'ami de mon ami est mon ami et l'ennemi de mon ami est mon ennemi" n'est pas encore proscrit. Si aujourd’hui, la France refuse de le recevoir, soyons pas surpris de le voir demain être un SDF dans un Pays de ce monde.

L'argent a pris la tête de mon aîné au point qu'il oublie qu'il a été un jour pauvre. Il pense que l'argent suffira à l’aider, que non. La vie d'une Nation, le bon vouloir de sa gouvernance ne se dessinent pas autour d'un verre de cognac si l'on veut être sérieux avec soi même d'abord et avec autrui ensuite.

Tu ne peux pas te convaincre d'être l’ami, le fidèle d'un Président de la République comme celui de la France et narguer, voir même injurier un de ses ministre, à fortiori celui de ses affaires étrangères.

Même en Afrique on ne saurait l’accepter. Comment peux-tu penser que LE DRIAN poserait un pas en Afrique sans l'aval de MACRON ??? Le penser, montre que tu es, ce que j'ai toujours dit, un ignorant du monde politique, du monde mondial. À force de vouloir montrer qu'on existe, on fini par être un simple figurant.

Ça encore c'est quand l'on continue à vous accorder une petite importance. Sinon, dans l'esprit de beaucoup et surtout de moi, il y'a longtemps que Guillaume n'est plus un acteur de la scène. Il est depuis dans la tribune des spectateurs. Ceux que je plains, ce sont ces hommes et ces femmes qui rêvent encore du zorro sans masque.

Je viens à me demander quelle pommade ils se passent sur le corps ??? Parce que pour beaucoup, la politique c'est la saine appréciation des choses. Mais pour moi, la politique, c'est un peu de dignité mêlée à du réalisme. L'un dans l'autre, je veux bien comprendre la sorcellerie qui lie ces Hommes à Guillaume Soro.

Un homme avec qui, aujourd'hui comme demain, vous n'aurez rien, sauf du cognac et du blufff dans des cabarets européens. Moi, je ne pourrai jamais au monde, hypothéquer mon avenir pour quelqu'un qui ne sait même pas où il va, oubliant d'où il vient.

Aussi, c'est bon de savoir, qu'accepter une telle situation de complicité dans le mauvais, c'est se faire une place dans l'incertitude. Bien à ceux qui ont choisi cette voie. La vie est un choix. Moi j'ai choisi le Meilleur, la stabilité et la garantie pour mon Pays. Quant aux autres, RDV en 2000 tchoyéé pour dire comme en notre enfance !!!"