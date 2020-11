Côte d'Ivoire: Les enfants manifestent leur soutien au Président Ouattara

Au ministère de la Femme, de la Famille, et de l’Enfant, le lundi 23 novembre 2020, le parlement des enfants, a exprimé sa gratitude au chef de l’Etat et à son gouvernement pour les actions menées en leur faveur notamment au niveau de l’éducation, de la santé et de la nutrition.

Mlle Kouakou Ange Marie-Grâce (porte-parole du Parlement des enfants): « Papa ADO, nous savons que vous êtes prêt pour nous »

« Le président de la République et son gouvernement pensent beaucoup à nous et à notre protection, notamment à notre éducation, à notre santé, notre nutrition. Il a fait de la lutte contre ceux qui nous exploitent une priorité car nous sommes encore des enfants qui avons besoin de grandir et d’éviter des travaux qui ne nous conviennent pas », a dit la porte-parole du Parlement des enfants, Mlle Kouakou Ange Marie-Grâce, dans la déclaration qu’elle a lue devant le Prof. Bakayoko-Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.

En effet, dans le prolongement de la Journée internationale des droits de l’enfant, l’honorable Kouakou Ange Marie-Grâce, âgée de 15 ans et élève en classe de 2nde C, a tenu, en compagnie de ses pairs, à témoigner à « Pépé ADO » leur reconnaissance pour les efforts fournis en matière de protection de l’enfant. Au nombre des actions, elle a relevé la déclaration des naissances, la mise à disposition d’un numéro vert (116) pour dénoncer les violences faites aux enfants, la lutte contre la traite et le travail des enfants.

« Papa ADO, Pépé ADO, nous ne cesserons de vous solliciter pour tout besoin en matière de protection des enfants de Côte d’Ivoire, car nous ne voulons plus que des violences soient exercées sur nous et aussi parce que nous savons que vous êtes prêt pour nous. Merci Papa ADO, merci cher Pépé », a-t-elle ajouté. La parlementaire a aussi remercié la Première dame, Dominique Ouattara, pour son engagement dans la lutte contre la traite des enfants, notamment dans la cacaoculture et ses nombreuses actions pour améliorer leur quotidien.

Pour la ministre de tutelle, elle a eu ces mots : « Aujourd’hui, avec le Chef de l’État et la Première Dame, vous et votre équipe offrez aux enfants, un avenir prometteur, une Côte d’Ivoire où il fait bon vivre pour l’enfant. Et votre engagement a permis l’aboutissement de plaidoyer en notre faveur », a déclaré Mlle Kouakou Ange. Ravie, le Prof. Bakayoko-Ly a dit sa joie de recevoir ces enfants dans leur maison qui est le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et les a rassurés du soutien indéfectible du gouvernement.

« Le gouvernement est toujours là pour vous, et sera toujours présent pour assurer votre protection. Toute l’œuvre gigantesque de votre Papa ADO, toutes ses actions, tout ce qu’il construit dans ce pays, il le fait pour vous, car vous êtes l’avenir de la Côte d’Ivoire et il vous aime. Je remettrai en mains propres au destinataire, c’est-à-dire au Président de la République, votre déclaration. Soyez rassurés, Papa ADO et Maman Dominique, comme vous les appelez si affectueusement, vous aiment. Nous vous aimons et comptons sur vous pour une relève qui aime la Côte d’Ivoire » a-t-elle déclaré.

A l’instar des autres pays, la Côte d'Ivoire a célébré le vendredi 20 novembre, la Journée internationale des droits de l’enfant autour du thème « Ensemble, réinventons une Côte d’Ivoire sans violences faites aux enfants ».