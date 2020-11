3è mandat: Umaro Embalo dribble l'opposition et félicite Ouattara

Réélu à un troisième mandat présidentiel à l’issue du scrutin controversé du samedi 31 octobre 2020, Alassane Ouattara continue de recevoir les félicitations de ses pairs à travers le monde.

L' Armenie et la Guinée-Bissau félicite Alassane Ouattara pour sa réélection

Quoique émaillé de nombreux incidents, parfois violents qui ont enregistré morts d'hommes et plusieurs blessés, le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 a vu la réélection du chef de l’ Etat sortant à plus de 94,27 % des suffrages exprimés.

L'opposition politique ivoirienne, notamment qui faut-il le souligner a boycotté ces élections au motif que les conditions garantissant la crédibilité de ses élections n'étaient pas réunies, ne reconnait pas la légitimité du président déclaré. Mais avant le 14 décembre 2020, date prévu pour l'investiture de M. Ouattara, les messages de félicitation émanant de ses homologues et européens et africains continuent de pleuvoir. Après la France, la Russie, et le Ghana, la Guinée-Bissau et l’ Arménie viennent également de s’associer à cette longue liste.