Mabri Toikeusse recherché, 36 de ses proches détenus dans les prisons

La plateforme politique dénommée Plateforme Arc-En-Ciel, dirigée par Albert Mabri Toikeusse, s'insurge contre la « chasse aux sorcières », lancée contre ses responsables et militants engagés dans la lutte contre le 3e mandat du président Alassane Ouattara. Dans la déclaration ci-dessous, celle-ci dit prendre à témoins aussi bien l'opinion nationale qu’internationale sur ces pratiques «moyenâgeuses».

Le parti de Mabri Toikeusse dénonce "un total de 36 militants qui croupissent sans jugement et sans raison depuis des mois dans ces différentes prisons"

La Direction de la plateforme Arc en ciel dirigée par Dr MABRI TOIKEUSSE ALBERT ABDALLAH informe l’opinion nationale et internationale, les organisations de défense des droits de l’homme que depuis le 31 octobre 2020 date à laquelle la plateforme Arc en ciel avec l’ensemble des Plateformes, des Partis Politiques et Organisations de la Société civile membres de l’opposition ont dit non à cette simulacre d’élection Présidentielle, c’est une véritable chasse aux sorcières organisée et orchestrée par les forces de Sécurité et les groupes armés qui s’est abattue sur ses dirigeants et ses militants.

Cette chasse aux sorcières qui est partie du blocus inexplicable de la Résidence de son leader Dr MABRI TOIKEUSSE ALBERT ABDALLAH a continué avec les arrestations, enlèvements, kidnappings et autres de militants à travers le pays. Le Bilan est lourd. Mais en attendant de faire le point global et complet des militants qu’on ne retrouve pas jusqu’à ce jour, la situation de ceux qui ont pu être localisés et qui sont détenus dans les prisons est la suivante :

.Détenus à la MACA : 21 militants

.Détenus à la Prison de TOUMODI : 02 militants

.Détenus à la Prison de DANANE : 02 militants

.Détenus à la Prison de DALOA : 03 militants

.Détenus à la Prison de TOUBA : 03 militants

.Détenus à la Prison de d’ADZOPE : 02 militants

.Détenus à la Prison de d’AGBOVILLE : 03 militants

Soit un total de 36 militants qui croupissent sans jugement et sans raison depuis des mois dans ces différentes prisons.

La liste nominative de ces militants détenus arbitrairement et sans jugement a été transmise au Secrétariat Permanent de l’opposition et au conseil juridique de l’opposition. Elle interpelle les autorités actuelles sur ces pratiques moyenâgeuses des groupes armés qui sont aux antipodes du fonctionnement d’un Etat de droit et les tient responsables de ce qui arrivera à l’un de ses militants.

La Direction de la Plateforme Arc en ciel, tout en félicitant ses braves militants pour leur esprit de sacrifices et d’abnégations consentis jusqu’à ce jour, leur demande de rester mobilisés, debouts et à l’écoute des mots d’ordre de la Direction et de l’opposition en générale afin que les arrestations arbitraires et les nombreuses sévices endurées par nos camarades ne soient pas vains.

La lutte continue.

Fait à Abidjan, le 03 Décembre 2020

Pour la Plateforme Arc en Ciel

Le Secrétaire Permanent

BLE GUIRAO JEAN DEBADEA

Secrétaire Général de l’UDPCI