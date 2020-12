Retour de Gbagbo à Abidjan : La grosse colère d'Adama Bictogo

Laurent Gbagbo pourrait regagner la Côte d'Ivoire dans les jours à venir. L'ancien président ivoirien a reçu ses deux passeports de la part des autorités ivoiriennes le vendredi 4 décembre 2020. Dans un communiqué, son avocate Me Habiba Touré a qualifié la remise de ces documents administratifs d' "épiphénomène". Cette sortie de l'avocate a provoqué la colère d'Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), le parti au pouvoir.

Passeports de Laurent Gbagbo : pourquoi Bictogo est en colère

Vendredi 4 décembre 2020, l'on a appris que Laurent Gbagbo est entré en possession de ses deux passeports (diplomatique et ordinaire). "Le président Laurent Gbagbo a reçu ce jour deux passeports, un ordinaire et un diplomatique, des mains de madame l’ambassadeur Nogozene Bakayoko, chef de Cabinet du ministre des Affaires étrangères, et de monsieur Abou Dosso, ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire en Belgique. Comme il l’a affirmé lors de sa dernière interview du 29 octobre dernier sur TV5 Monde, il n’a pas à négocier ce qui revient de droit à un citoyen", a laissé entendre Habiba Touré dans un communiqué.

L'avocate de l'ex-président ivoirien a également faire savoir que "l'obtention de son passeport est un épiphénomène". Devant ces propos, Adama Bictogo, proche d'Alassane Ouattara, "constate avec regret que cet acte qui concourt à un climat politique apaisé est qualifié "d'épiphénomène" par Maître Habiba Touré, avocate du bénéficiaire dans un communiqué en date du 4 décembre 2020".

Le directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix indique dans un communiqué que son parti politique "condamne fermement de tels propos méprisants qui vont contre l'aspiration de nos populations à vivre ensemble et en paix".

Adama Bictogo "rappelle que la remise de ces passeports traduit encore une fois la volonté permanente du président Alassane Ouattara, à toujours œuvrer pour le rassemblement de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes autour de l'idéal de réconciliation et de paix".