27 ans après le décès d’ Houphouët, jusqu’où iront Bédié et Ouattara?

La Côte d’Ivoire commémore ce lundi 07 décembre 2020, le 27è anniversaire du décès de son premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny.

Comme au décès d’ Houphouët-Boigny en 1993, Bédié et Ouattara continuent de se battre 27 ans après

Fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny est décédé le 07 décembre 1993. Ce jour-là, date de la célébration du trente-troisième anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, le « Sage de l’Afrique », malade depuis peu, était resté à Yamoussoukro, son village natal. Selon Jeune Afrique (JA), c’est plutôt le Premier ministre d’alors Alassane Ouattara qui assiste tôt le matin, en compagnie du président de l’Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, à une cérémonie de « prise d’armes » au palais présidentiel. C’est plus tard, vers 13 heures, que le décès d’Houphouët-Boigny est officiellement annoncé par le Premier ministre Alassane Ouattara.

JA se souvient d’un homme âgé de 88 ans qui souffrait d’un cancer de la prostate. Un mal pernicieux, qui, dès le mois de juin de la même année, l’avait conduit en France pour des soins. Ce lundi 07 décembre 2020, 27 années après la disparition du « Bélier de Yamoussoukro», la Côte d’Ivoire est à célébrer son « père fondateur ». Mais au lieu d’une seule et unique commémoration, c’est plutôt à deux messes commémoratives que les Ivoiriens assistent, médusés. Rivaux à la mort d’Houphouët-Boigny suite à des divergences sur sa succession, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara qui se sont réconciliés vers 2005 pour faire tomber le président Laurent Gbagbo en 2011, sont redevenus de farouches adversaires depuis 2018 après le refus de l’actuel chef de l’Etat d’une alternance du pouvoir en faveur du PDCI.

Le fossé entre Bédié et Ouattara est devenu tellement profond que, même la commémoration du 27è anniversaire du décès de celui de qui tous les deux se réclament être les héritiers, ne les a pas réconciliés. Le RHDP (Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix) a organisé lundi matin à la Paroisse Saint Jean de Cocody une messe.

« Nous avons pris plaisir à assister à la messe dite ce lundi 7 décembre 2020 en la Paroisse Saint Jean de Cocody à l’occasion du 27ème anniversaire du rappel à Dieu du Président Félix Houphouët-Boigny. Toutes nos prières sont tournées vers ce grand homme de paix dont la pensée a toujours inspiré la gouvernance de son héritier, celui qui a été son seul et unique premier ministre, le Président Alassane Ouattara », a déclaré Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP (parti au pouvoir).

De son côté, le PDCI dirigé par Henri Konan Bédié a convié les membres des instances du Parti, ses militants et sympathisants à une autre messe commémorative qu’elle organise, ce même lundi en début de soirée, toujours à l’Eglise Saint Jean de Cocody. « Le Président du PDCI-RDA invite les militantes, militants, sympathisants et sympathisantes du PDCI-RDA, à se mobiliser massivement », stipule un communiqué du Parti. Organiser deux cérémonies avec le même objectif: commémorer le 27è anniversaire du rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny.

Pour beaucoup d’observateurs, c’est encore là une des preuves que la Côte d’Ivoire reste foncièrement divisée au lendemain d’une élection présidentielle controversée qui a vu la réélection à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Recherché par le procureur de la République pour sédition après la mise en place du Comité national de transition (CNT), Albert Mabri Toikeusse, le président de l'UDPCI, a, depuis sa cachette, préféré rappeler à nos mémoires ces phrases de Félix Houphouët-Boigny.

« 07 décembre 1993 - 07 décembre 2020. ‘’Dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir avec obstination au dialogue" Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. En ce jour marquant le 27ème anniversaire du décès de Feu Felix Houphouet Boigny, père de la Côte d’Ivoire moderne, inspirons-nous des enseignements du sage et agissons avec amour en faveur de la Paix et de la Justice pour la Côte d'Ivoire », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

27 ans après le décès de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire peine encore à créer l'union entre toutes ses filles et tous ses fils. La nation tant rêvée reste encore un leurre. Jusqu’où iront les héritiers politiques d’Houphouët-Boigny dans leurs rivalités? Seul l’avenir nous situera.