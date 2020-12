Tiassalé: Après la suppression des frais Coges, ce qu'a fait le Maire

Joignant l’acte à la parole, le Conseil municipal de Tiassalé dirigé par Assalé Tiémoko Antoine, a procédé à la remise de matériel informatique à l’ensemble des directeurs des 24 écoles primaires de la commune.

Tiassalé : Le Conseil municipal offre du matériel informatique aux directeurs d’écoles

Constitué de 48 ordinateurs portables dont 24 imprimantes, ce don s’est fait le mercredi 2 décembre 2020, dans les locaux de la mairie, en présence du préfet du département, Vakaba Koné. L’action, selon la page facebook du Conseil municipal, entre dans le cadre de la gratuité de l'école primaire sur le territoire communal.

« Vous êtes priés, vous les présidents des Coges, d’adresser désormais vos besoins y compris un ordinateur portable, dans la limite du million par école, au service financier de la mairie. Tout ce qui est réparation, achat de clés, remplacement d’ampoules, petits travaux divers dans les écoles, vous saisissez la mairie qui vous enverra un entrepreneur ou un fournisseur, qui vous livrera le nécessaire et se fera payer au trésor public, sur présentation de facture accompagnée d’un mandat signé par le maire », avait recommandé le directeur général du journal "L’éléphant déchainé", le mercredi 16 septembre dernier, lors d’une rencontre à laquelle il a annoncé la suppression des cotisations coges dans les écoles primaires de sa commune.

« Désormais, avec ces ordinateurs et imprimantes, les frais annexes liés aux compositions sont supprimés. Il en est de même pour l'ensemble de tous les frais annexes (visites médicales, frais d'examens, sport, internet, etc), qui sont tous supprimés et pris en charge sur la subvention accordée aux Coges par la mairie », a réitéré Assalé Tiémoko. Avant de rappeler que l’équipe municipale agit conformément à l’article 15 de la loi de 2003 sur le transfert des compétences aux collectivités.

« Les populations nous ont fait confiance, nous devons mériter cette confiance. Ce que nous sommes en train de faire pour l'école à Tiassalé, n'a rien de facile, autrement tout le monde le ferait, mais nous devons le faire, c'est tout. Je vous prie de faire bon usage de ce matériel dans l'intérêt exclusif de l'école et de nos enfants », a exhorté le maire de Tiassalé.

Tizié T.

Correspondance particulière