En attente de son passeport, Blé Goudé annonce son grand retour !!!

Pour Charles Blé Goudé, il n'y a pas de doute que son destin est intimement lié à celui de son mentor Laurent Gbagbo. Après la délivrance à l'ancien président ivoirien de deux passeports, l'un ordinaire et l'autre diplomatique, un proche de l'ancien leader des jeunes patriotes confie que le temps viendra pour celui-ci d'en faire également la demande.

Charles Blé Goudé : « La délivrance des passeports de Gbagbo vient d'ouvrir la porte de notre retour vers Abidjan »

Depuis le 4 décembre, Laurent Gbagbo est en possession de ses passeports ordinaire et diplomatique. L'établissement de ces deux documents relève en effet de tractations politico-diplomatiques, mais l'ancien président ivoirien est toujours déterminé à rentrer au bercail après près d'une décennie d'absence. C'est dans cet enthousiasme que l'ancien pensionnaire du pénitencier de Scheveningen a appelé son codétenu, Charles Blé Goudé, pour lui annoncer la bonne nouvelle.

« Le Président Laurent Gbagbo a personnellement tenu à me donner de vive voix, l’information de la délivrance de ses passeports (…) Il a pris sur lui la responsabilité d’ouvrir le chemin de notre retour vers la mère patrie », a confié l'ancien ministre de la Jeunesse du Gouvernement Aké N'Gbo. « Si les portes de la prison se sont ouvertes le 1er février 2019, la délivrance des passeports du président Gbagbo vient d'ouvrir la porte de notre retour vers Abidjan », a ajouté Charles Blé Goudé.

Charles Blé Goudé : « Ça dure, c'est même dur, ça ne durera pas éternellement »

L'un des proches du président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) vient d'ailleurs de confier au confrère Afrikipresse que les démarches dans ce sens seront bientôt lancées. « La demande de passeport est un droit reconnu à chaque citoyen... le ministre Charles Blé Goudé, natif de Côte d’Ivoire et ancien ministre de la République de Côte d’Ivoire et acquitté par la CPI, ira certainement renouveler ses passeports et vous serez informés vous les journalistes au moment venu », a déclaré Guina François, vice-président du Cojep lors d'une interview.

De son côté, l'ancien dirigeant de la Fesci, puissant syndicat estudiantin, indique ne pas se précipiter pour entrer dans l'arène politique. Lui qui estime que « la conclusion de Laurent Gbagbo sera son introduction ». C'est dans cet élan que le « Général de la Rue » a lancé sur sa page Facebook : « Dans ma marche avec les Ivoiriens, j'ai laissé des traces et non des tâches. Toujours fidèle à ma philosophie de lutte aux mains nues, je prendrai tout mon temps, car pour une cause noble, on ne perd jamais son temps en prenant tout son temps. »

Poursuivant, CBG ajoute : « Je suis à vélo, je vais molo molo. Ça dure, c'est même dur, ça ne durera pas éternellement. » Avant de présenter un document vidéo réalisé par Cissé Himaje et présenté par le confrère Joël Ettien. « Ce document que la CBG Team vous propose a été réalisé il y a 16 ans », se rappelle Charles Blé Goudé, qui reste très optimiste pour la suite de son combat : « Un jour, il fera jour. »