Côte d'Ivoire: Voici le programme des vaccinations contre la COVID-19

La Côte d’Ivoire envisage la vaccination de 5 millions de personnes dans le cadre de son programme de lutte contre la propagation de la COVID-19. Sidi Touré, le ministre de la Communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement, a donné l’information à l’issue du Conseil des ministres, tenu ce mercredi 09 décembre 2020 à la présidence au Plateau.

COVID-19: "Environ 5 millions de personnes, soit 20 % de la population sont ciblées par cette vaccination"

9 mois après la découverte du premier contaminé au Covid-19 en Côte d'Ivoire; un homme de 45 ans revenu d’un séjour en Italie, le pays multiplie les mesures de prévention visant à maitriser la propagation de cette maladie découverte pour la première fois à Wuhan en Chine, fin 2019. L’action coordonnée des autorités gouvernementales, militaires et sanitaires, a permis d’enregistrer d’excellents résultats.

«Le point de la pandémie dans notre pays reste caractérisé par une tendance générale à la baisse malgré les nouveaux cas enregistrés. L’on note un taux de guérison toujours stable autour de 99%. Il en est de même pour la létalité en dessous de 1% », déclarait avec satisfaction, Dr Edith Clarisse Kouassy, conseiller technique du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, lundi 7 décembre dernier lors du point de presse bimensuel sur la gestion de cette pandémie.

Malgré tout, le gouvernement ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Selon le porte-parole du gouvernement, le pays compte tester les vaccins anti-Covid-19. Il fera savoir qu'au moins 5 millions de personnes sont à terme, visées par cette vaste campagne de vaccination qui démarrera à compter du mois d’ avril 2021. L’opération qui sera entièrement gratuite, concernera les personnes en première ligne de la lutte contre l’épidémie, à savoir le personnel de santé, les forces de l’ordre et les enseignants.

"Sur recommandation de l’OMS, notre pays a opté pour la vaccination en priorité du personnel de première ligne, à savoir le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Ensuite, viendront les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes avec les pathologies chroniques et enfin les voyageurs internationaux. Environ 5 millions de personnes, soit 20 % de la population sont ciblées par cette vaccination qui va débuter en avril 2021", a informé le ministre Sidi Touré.

La Côte d'Ivoire compte à ce jour 21 513 cas confirmés dont 21 161 personnes guéries, 132 décès et 220 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est quant à lui de 226 594.