Covid-19 - Sénégal: Le gouvernement annonce de nouvelles mesures

Face au Covid-19, le gouvernement sénégalais durcit le ton et annonce de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie, après une résurgence des cas de contamination.

Covid-19: Le Sénégal ferme les salles de spectacles

Selon le ministre de l'Intérieur du Sénégal, Aly Ngouille Ndiaye, le pays fait face en ce moment à une hausse considérable des cas de Covid-19. Une situation liée à plusieurs mesures d’allègement des restrictions prises dont la reprise des liaisons maritimes Dakar-Gorée et Dakar-Ziguinchor, la levée de la limitation du nombre de passagers dans les transports en commun (le port du masque reste obligatoire).

Depuis le début du mois de décembre, le pays a déjà enregistré 304 cas en seulement quatre jours. Trois nouveaux cas de Covid-19 avaient été enregistrés au début du mois de novembre. Mais depuis, le nombre de contaminations au coronavirus a drastiquement augmenté. Les autorités sénégalaises ont ainsi décidé de rendre obligatoire le port du masque et de renforcer les contrôles dans les lieux publics et privés, notamment dans l’administration publique et privée, les commerces et les transports.

Une consigne du ministre de l'Intérieur à tous les gouverneurs de région et aux forces de sécurité, qui n'est cependant pas encore appliquée dans les transports en commun. Parmi les autres mesures, figurent l'interdiction de se rassembler sur les plages, les espaces publics, les terrains de sport et dans les salles de spectacle.

"Toute violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions pénales pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement conformément aux dispositions du Code des contraventions", ont prévenu les autorités sénégalaises. Le Sénégal semble maîtriser la pandémie, même s’il faut rester prudent. Rappelons que le premier cas de Covid-19 au Sénégal avait été diagnostiqué le 1er mars.

A la date du 10 décembre 2020, le Sénégal comptait officiellement 16 766 cas d’infection au Covid-19 dont 15 950 ont été déclarés guéris (95,1 %), 342 personnes décédées, 1 personne évacuée (décédée en France) et 472 sous traitement selon un communiqué officiel du ministère de la Santé.