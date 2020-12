Football: La CAF s'explique sur l'affaire Pierre-Emerick Aubameyang

La CAF s’est prononcée au sujet du joueur d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, sanctionné pour avoir “entaché l'image du football africain” avant un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations.

"Le jury ne sanctionne pas les protestations légitimes de M. Aubameyang suite à l’incident malheureux mais..." (CAF)

La Confédération africaine de football (CAF) infligeait, il y a quelques jours, une amende de 10.000 dollars (8.250 euros), pour "avoir entaché l'honneur et l'image" du football africain. La CAF a également infligé une amende de 100.000 Dollars Américains dont 50.000 avec sursis à la Gambie.

« Le joueur Pierre Emerick Aubameyang a publiquement diffusé sur son compte Twitter, une image traduite par le jury comme un doigt d’honneur fait à la CAF. Afin de lever toute ambiguïté sur la cible de son message, l’auteur a pris le soin de taguer ou marquer la CAF (@Cafonline). Le jury indépendant a jugé ce contenu ‘offensant et dégradant’, et de nature à ‘porter atteinte à l’honneur et à l’image de la Confédération Africaine de Football’. Le jury ne sanctionne donc pas les protestations légitimes de M. Aubameyang suite à l’incident malheureux mais cette sortie publique d’une grande figure du football mondial, dont il regrette le comportement », a indiqué la CAF dans un communiqué.

Le joueur de 31 ans et ses coéquipiers de la sélection du Gabon avaient été bloqués pendant plusieurs heures à l'aéroport en Gambie sous prétexte qu'ils ne disposaient pas de tests Covid valides. L'équipe avait dû passer la nuit à l'aéroport la veille de la rencontre.

Ces conditions d'accueil dignes, selon le joueur gabonais, « des années 90 » avaient provoqué la colère du capitaine de la sélection gabonaise, Pierre-Emerick Aubemayang, qui avait appelé la CAF à « prendre ses responsabilités », sur les réseaux sociaux. Les images de ce calvaire ont fait le tour du monde via la toile.

La fédération gambienne a été condamnée à une amende plus lourde pour ne pas avoir respecté les valeurs de loyauté, d'intégrité et d'esprit sportif.

Les joueurs gabonais sont arrivés juste avant minuit en Gambie et n'ont pu se rendre à leur hôtel que cinq heures plus tard. La Gambie a remporté le match 2-1.