CAN 2019 : la Côte d'Ivoire affronte la Gambie en amical

La CAN 2019 (Coupe d' Afrique des nations) se déroulera du 21 juin au 19 juillet 2019, en Egypte. Avant cette importante échéance, la Côte d' Ivoire débute son stage de préparation le 31 mai dans le Nord de la France, précisément à Chantilly. L' annonce a été faite par la Fédération ivoirienne de football.

CAN 2019, les Eléphants se préparent en France

La CAN 2019 est sans contexte le rendez-vous majeur du football africain. La Côte d' Ivoire, qui prendra part à la Coupe d'Afrique des nations organisée par l' Egypte, entame sa préparation le vendredi 31 mai 2019, à Chantilly, dans le Nord de la France. Bien avant, Kamara Ibrahim dressera une liste de joueurs présélectionnés dès le 29 mai.

En vue de préparer la CAN 2019, les Éléphants affronteront l' équipe nationale de la Gambie, le 7 juin à Amiens. Après cette confrontation, le sélectionneur ivoirien fera connaître la liste des 23 joueurs retenus pour la compétition. Du 10 au 20 juin, les champions d' Afrique 2015 poseront leur valise à Abou Dabi, aux Emirats arabes unis, où ils affronteront l' Ouganda (14 juin).

Lors de la CAN 2019, les poulains de Kamara Ibrahim auront une revanche à prendre sur l' histoire. En effet, en 2017, après leur brillant parcours en 2015, couronné par la consécration finale, les Eléphants, logés dans la poule C, ont été l' ombre d' eux-mêmes. La Côte d' Ivoire n' a pu franchir l' étape des phases de poules alors qu' elle était très attendue. Face au Maroc, lors de la 3e journée, Sylvain Gbohouo et ses coéquipiers devaient s' imposer en vue d' arracher leur ticket de qualification pour les quarts de finale. Mais ils se sont inclinés (1 -0) devant les joueurs d' Hervé Renard. Les champions en titre ont été sortis prématurément de la compétition, au grand désarroi des nombreux supporters.

Pour cette année, Kamara Ibrahim devra faire oublier ce douloureux passé aux Ivoiriens. Et cela passe par une bonne prestation de son équipe, qui a remporté la CAN à deux reprises. La Côte d'Ivoire est dans le groupe D avec le Maroc, l'Afrique du Sud et la Namibie.