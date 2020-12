Didier Drogba s'appelle désormais Nanan Kadio Morokro 3

L'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, était le mardi 15 décembre 2020 dans la ville de Niablé.

Didier Drogba intronisé chef à Niablé

L'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, était mardi 15 décembre 2020 à Niablé, localité située à l'Est de la Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une action sociale en faveur de l'éducation. Une action conjointement menée par la fondation Didier Drogba et la fondation dénommée ''Ippon'' qui s'est donnée pour objectif de réduire la fracture numérique, c’est-à-dire ouvrir l’accès aux outils informatiques aux populations les plus défavorisées.

Ainsi, l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille et ses partenaires ont-ils fait des dons d'ordinateurs, de matériels informatiques et de réseau Internet, de cahiers, etc. au groupe scolaire primaire et au collège de Niablé. Après une visite au Roi de l'Indenié Djuablin qui s'est réjoui de voir la légende vivante du football ivoirien dans sa région, Didier Drogba a reçu un accueil des plus chaleureux à son arrivée à Niablé. Il a été fait ''chef du village'' et baptisé Nanan Kadio Morokro 3 (nom du Fondateur de Niablé).

Ce n'est pas la première fois que Didier Drogba est intronisé chef dans une région de la Côte d'Ivoire. En visite à Bouaké le 5 juillet 2020, l’ex-capitaine des Eléphants de Côte d’ivoire a été fait chef traditionnel Baoulé avec pour nom de baptême, Nanan Koua Dally, petit-frère de Nanan Koua Gbêkê, le père fondateur de Bouaké ou Gbêkêro. Il avait également été élevé au rang de citoyen d’honneur pour son engagement pour la paix, par le maire de Bouaké, Nicolas Djibo.