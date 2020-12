Rapport avec l'opposition : Les recommandations de Macron à ADO

Emmanuel Macron soutient certes la réélection d'Alassane Ouattara dit ADO pour un 3e mandat à la présidence ivoirienne. Mais par le truchement de son émissaire, Jean-Yves Le Drian, le président français fait certaines recommandations à son homologue ivoirien à propos de l'opposition.

Emmanuel Macron à ADO : « Poursuivre le dialogue avec l’opposition »

« À la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection à la Présidence de la République de Côte d’Ivoire, je tenais à vous féliciter et vous transmettre, ainsi qu’au peuple ivoirien, tous mes voeux de succès », avait adressé Emmanuel Macron à Alassane Ouattara dans une missive, qui est toujours au centre des polémiques sur les rives de la lagune Ébrié.

Aussi, pour la cérémonie d’investiture et la prestation de serment d'ADO, chef de l'État ivoirien, le locataire de l'Élysée a dépêché son ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, pour le représenter à Abidjan. L'ancien président français, Nicolas Sarkozy, réputé très proche du président ivoirien, était également de la partie, ce lundi 14 décembre 2020.

Dans son courrier de félicitations, du 11 novembre 2020, le Président Macron avait non seulement salué le dialogue tenu entre les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié au Golf Hôtel, mais aussi encouragé le pouvoir d'Abidjan à poursuivre le dialogue avec l'opposition en vue de « jeter les bases concrètes d’une réconciliation plus large et plus durable entre tous les Ivoiriens et toutes les sensibilités politiques, dans le respect de l’État de droit, afin de tourner la page de la violence et de la division ».

C'est dans cet élan que l'émissaire de Macron a eu un tête-à-tête avec le président Ouattara en vue de trouver un modus vivendi avec l'opposition ivoirienne pour la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. Au cours de ces échanges, Le Drian a vivement recommandé à son hôte la poursuite du dialogue entre les acteurs politiques ivoiriens dans l'optique d' « adopter rapidement des mesures concrètes pour favoriser la réconciliation », apprend-on de Jeune Afrique.

Certains proches du Quai d'Orsay se sont par ailleurs entretenus avec les membres de l'opposition, notamment ceux du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et du Front populaire ivoirien (FPI), pour aplanir leurs divergences.

À noter qu'Alassane Ouattara a nommé Kouadio Konan Bertin dit KKB, candidat indépendant à la présidentielle 2020, au poste de ministre de la réconciliation nationale.