Alain Lobognon détenu : Son épouse appelle à la "compassion"

Cela fera bientôt un an qu' Alain Lobognon est détenu par le pouvoir d'Alassane Ouattara. Le député de Fresco a été interpellé le 23 décembre 2019 au siège de Générations et peuples solidaires (GPS), en compagnie de cadres du mouvement politique mis en place par Guillaume Kigbafori Soro. Son épouse, Amira Lobognon, a laissé un message aux Ivoiriens.

Un an après l'arrestation d' Alain Lobognon, ce que demande son épouse

Le 23 décembre 2020, après un long séjour dans l'hexagone, Guillaume Soro qui avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020 était attendu sur les bords de la lagune Ébrié. Le député de Ferké avait quitté son poste de président de l'Assemblée nationale le 8 février 2019 à cause de profonds désaccords avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Il a fondé le GPS (Générations et peuples solidaires), un mouvement politique devant l'accompagner dans sa quête du pouvoir. Mais le retour de l'ancien leader de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) n'a pu être effectif. Des proches du natif de Kofiplé (une localité de Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire), ont même été arrêtés alors qu'ils se préparaient à accueillir leur mentor.

Alain Lobognon, l'un des fidèles compagnons de Guillaume Soro, est interpellé alors qu'il se trouvait avec d'autres soroistes, entre autres, Soro Kanigui, Koné Souleymane Kamagaté dit Soul To Soul, Koné Tehfour, Félicien Sékongo. Dans le même temps, on a appris qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne dont l'avion a été dérouté au Ghana.

Alain Lobognon est accusé de "troubles à l'ordre public" et d'"atteinte à la sûreté de l'État". L'ancien ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse, des Sports et Loisirs est actuellement détenu à la prison d'Agboville, dans le sud du pays. Dans une publication sur son compte Twitter, Amira Lobognon, l'épouse d' Alain Lobognon, a envoyé un message aux Ivoiriens. "Ce que je vis depuis le 23/12/2019 je SUIS SEULE à le comprendre. Personne ne peut prétendre me donner des leçons. On demande juste un peu de compassion et solidarité. Pour le reste MERCI à Dieu", a-t-elle laissé entendre. Elle n'a pas manqué également de partager ses douleurs, ses frustrations, ses peines et ses humiliations.