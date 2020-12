Candidat à la FIF, coup dur pour Didier Drogba: Le magicien est parti

Candidat à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Didier Drogba vit une mauvaise expérience en ce moment. Son coordonnateur de campagne, Eugène Diomandé, surnommé Le magicien dans le milieu du football ivoirien, a décidé de se retirer de son staff de campagne.

Eugène Diomandé: "Je vous informe de mon retrait du Comité de la candidature de notre héros sportif Didier Drogba"

Après avoir annoncé sa candidature à l'élection du prochain président de la FIF, le président du Séwé Sport de San Pedro, Eugène Diomandé s'était finalement rétracté pour laisser la place à l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba.

''Ce soutien n’est pas un ralliement simple, mais aussi et surtout une adhésion à son projet pour le football ivoirien ... Ce projet qui se distingue par un financement audacieux et une organisation professionnelle, débouchera inéluctablement sur le bond qualitatif qui permettra à notre football de sortir de son confinement financier extrême et de sa longue mise en quarantaine dans les phases finales des coupes africaines de clubs...J’ai effectué le choix de Didier Drogba, parce que conforme à la volonté de changement, voire de rupture avec la gestion financière et administrative de notre football'', avait expliqué Eugène Diomandé lors d'une conférence de presse en avril dernier.

Le président du Sėwé Sports a par la suite intégré le staff de Didier Drogba dans lequel il jouait le rôle de coordonnateur de campagne. Il a donc vécu les nombreux rebondissements dans le processus électoral qui a finalement été suspendu par la FIFA, au lendemain de l'invalidation de la candidature de Drogba.

Eugène Diomandé est toujours demeuré loyal, en défendant bec et ongles le dossier de son candidat. Mais contre toute attente, et alors que l'on attend impatiemment les décisions de la FIFA quant à la reprise du processus électoral, voilà que Eugène Diomandé vient d'annoncer son retrait du staff de Didier Drogba.

''Les affinités électives ne sont pas forcément destinales et des fois il y a loin de la coupe aux lèvres... Je vous informe de mon retrait du Comité de la candidature de notre héros sportif Didier Drogba, pour des raisons de convenances personnelles. Bonne chance à Didier et bon vent à la team DD11'', a posté Eugène Diomandé, jeudi nuit, sur sa page Facebook.