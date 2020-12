Le Prix Dan Moussa du meilleur journaliste en ligne connu ce samedi

Les lauréats au prix Dan Moussa du meilleur journaliste web, pour la promotion de la paix et de l’intégration dans l’espace de la CEDEAO pour l’année 2020, seront dévoilés ce samedi 19 décembre, lors d’un diner gala à l’Hôtel Palm club d’Abidjan.

Prix Dan Moussa: Le REPPRELCI célèbre l'excellence

Tout est fin prêt pour le dîner gala de distinction des meilleurs acteurs de la presse numérique de Côte d’Ivoire au titre de l’année 2020. Cette cérémonie de distinction couplée à la 2è édition du prix Samba Koné ouvert depuis 2018 et distinguant la meilleure entreprise de presse, est une initiative du Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d’Ivoire (REPPRELCI).

Le prix Alfred Dan Moussa, institué depuis 2008, récompense les travaux des journalistes qui œuvrent pour la paix et l’intégration sous-régionales et met en compétition les journalistes résidant dans l’espace CEDEAO et ayant produit un article publié sur un site d’information.

Les différents lauréats de ces prix se verront décerner plusieurs lots en numéraires et en nature, sous une note musicale assurée par le célèbre artiste chanteur ivoirien des année 80, Bailly Spinto.

Le REPPRELCI qui a vu le jour en 2016 est une faîtière majeure de la presse numérique en Côte d’Ivoire qui a pour mission d’organiser, de structurer et promouvoir la presse numérique en Côte d’Ivoire.

Journaliste émérite ivoirien, Alfred Dan Moussa, ancien correspondant du quotidien Fraternité Matin à Paris, a eu la lourde tâche de succéder à Hervé Bourges, ancien patron de RFI, à la tête de la prestigieuse Union des journalistes francophones.

Il est l’actuel directeur de l’Institut des sciences et techniques de la communication (ISTC-Polytechnique) d’Abidjan, après avoir dirigé l’Observatoire des libertés de la presse, de l'éthique et de la déontologie (OLPED) de Côte d’Ivoire.