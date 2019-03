L’ ISTC en visite au cabinet du ministre de la communication Burkinabè

Le ministre burkinabè de la communication et des relations avec le parlement, Remi Fulgance Dandjinou, a accordé jeudi matin une audience à une délégation du Réseau des écoles et instituts de formation en information et communication africains (Reifica). Cette délégation à laquelle ont fait partie des membres de l’administration de l’ ISTC Polytechnique, a été conduite par le béninois Marcelin Zannou, fondateur et directeur général de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel (Isma) de Cotonou.

Des étudiants de l' ISTC chez Remi Dandjinou

Les instituts ouest africains de la communication et du cinéma ont effectué le 28 février une « visite de courtoisie » au cabinet du ministre burkinabè en charge de la communication, en marge du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco).

Objet de la visite : remercier le ministre de la communication et des relations avec le parlement de la prise en compte de leurs écoles de formation et lui demander des conseils quant à la participation du Reifica à la onzième édition des Universités africaines de la communication de ouagadougou (UACO).

La délégation de l' ISTC était composée des responsables des écoles ainsi que de quelques-uns de leurs étudiants. L’Institut des sciences et technique de la communication y était représenté par Remi Yao, directeur des écoles, Pierre Tano, directeur des relations extérieurs et SchinforaGomet Konaté, directrice de l’école de journalisme, Diane N’Guessan, directrice de l’école de production audiovisuelle et Edmond Bokola, chargé de communication.

C’est à 10h 40 minutesque la délégation des sept écoles membres de la Réifica a foulé le seuil de l’immeuble abritant le ministère de la communication et des relations avec le parlement, à Koulouba, près de l’avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Ils se sont retrouvés dans l’instant qui a suivi, en présence du ministre Dandjinou.

M. Zannou a tenu, dans un premier temps, à présenter les membres de la délégation qu’il conduisait avant d’exposer au ministre de la communication du Burkina Faso les motifs de leur visite.

À l’endroit de ses visiteurs, Remi Dandjinoua dit : « Je vous suis reconnaissant pour la formation que vous accordez à notre élite qui va donner du contenu aux programme de télés et de cinéma ».

Il a approuvé le projet et les objectifs duRéseau des écoles et instituts de formation en information et communication africains. « Nous avons besoin d’avoir une véritable synergie parce que nous sommes soumis aux mêmes besoins et aux mêmes défis », a-t-il reconnu avant de déplorer : « Nos États passent à côté d’une chose essentielle. Nous avons fermé des salles de cinéma. Il y a pourtant une richesse à l’intérieur en terme de création d’emplois ».

« Vous êtes des acteurs essentiels », a lancé le ministre Dandjinou aux responsables des écoles auxquels il a réitéré son invitation de les revoir aux Journées africaines de la communication de Ouagadougou (JACO) prévues du 21 au 23 novembre prochain.

Stéphane BAI