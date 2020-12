Paix et cohésion sociale: Une ONG annonce de grandes actions

L’Organisation non gouvernementale Action pour la paix et la cohésion sociale, a procédé samedi 19 novembre 2020 à Abidjan Yopougon, au lancement officiel de ses activités en Côte d’Ivoire.

L’ONG Action pour la paix et la cohésion sociale lance ses activités

Faire la promotion de la paix et de la Cohésion sociale, c’est la mission que s’est assignée l’ONG Action pour la paix et la cohésion sociale, depuis sa création en octobre 2020, aux heures chaudes des violences qui ont émaillé le scrutin présidentiel du samedi 31 octobre.

Le lancement officiel des activités de cette organisation de la société civile, a eu lieu samedi, en présence de Konan Julien, parrain de la cérémonie et représentant de la Ministre Raymonde Goudou, en charge de la Culture et de la Francophonie.

« Nous avons la responsabilité de donner la paix aux Ivoiriens. Autant que nous sommes, chaque habitant par son comportement, son attitude de tous les jours doit inspirer la paix, parce que notre pays la Côte d’Ivoire, en a besoin », a indiqué M. Konan.

« Face à la haine, proposer l’amour; face à la préférence, choisissez la totalité; face à l’émotion, soyez raisonnable. C’est à ce prix que vous réussirez à promouvoir la paix », a-t-il conseillé.

Avant lui, le président de l’ ONG Action pour la paix et la cohésion sociale a invité le peuple ivoirien, toutes sensibilités politique, religieuse ou ethnique à rejoindre son organisation dans cette bataille pour la paix et la prospérité de la Côte d’ Ivoire.

Il a par ailleurs indiqué que la formation de la jeunesse à la culture de la paix, occupe une place centrale dans les activités que compte mener son organisation, dès le premier trimestre de l’ an 2021.

« Nous allons former la jeunesse parce que c’est la frange de la population la plus fragile qui est utilisée dans les mouvements de violences. Nous allons former les leaders d’opinion dans les villes et villages. Nous allons organiser de grands séminaires de formation sur l’éducation à la paix », a-t-il fait savoir.

« Engageons nous sur la route de la paix pour une Côte d’Ivoire prospère ». Tel était le thème choisi par l’ APC pour le lancement de ses activités. Les responsables de plusieurs organisations de la société civile dont Aube nouvelle de l’ex-Préfet Vincent Toh Bi, étaient présents à cette cérémonie.