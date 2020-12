Grand-Béréby accueille la 1ère aire marine protégée de Côte d'Ivoire

La Côte d’Ivoire annonce la création de sa première Aire Marine Protégée (AMP) à Grand-Béréby, ville balnéaire du sud-ouest ivoirien.

Accès interdit aux gros chalutiers à l’AMP de Grand-Béréby

L’annonce officielle de la création de l’Aire Marine Protégée a été faite le lundi 21 décembre 2020, lors d’une cérémonie qui s’est tenue en présence de plusieurs personnalités dont les partenaires du projet, le professeur Séka. L’accès à ce périmètre sans autorisation est interdit aux gros chalutiers, mais les populations riveraines pourront toujours entreprendre leurs activités de pêche artisanale et de chasse, conformément à la réglementation qui régit cette zone.

Le lancement de l’AMP de Grand-Béréby s’est fait sous le haut parrainage de Monsieur Hamed BAKAYOKO, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense de la Côte d’Ivoire, sous la présidence du Professeur Joseph Séka SEKA, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, sous la présence effective de Siandou FOFANA, Ministre du Tourisme et des Loisirs, Philippe LÉGRÉ, Ministre chargé des Affaires maritimes, Félix ANOBLÉ, Ministre de la Promotion des PME, Maria Leissner, Ambassadeur représentant le Gouvernement Suédois, du coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d’Ivoire, des partenaires au développement, des autorités administratives de la région.

Les missions préparatoires à la création de l’AMP de Grand-Béréby ont été réalisées grâce à des financements des Gouvernements Suédois et Ivoiriens ainsi que la Convention d’Abidjan. Située sur le littoral dans le Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire entre le 9°32 de latitude nord et 6°29 de longitude Ouest, l’Aire Marine Protégée de Grand Béréby a une superficie de 23480 ha et se trouve dans la région de San-Pedro.

Différentes localités telles que Roc, Mani, Kablaké, Pitiké, Dahoua, Taki, Ménolé, Ouro, Pétit Digboé en sont les villages côtiers. Gorgée par une vaste retenue d’eau, elle se situe dans la baie marine limitée au Nord par l’Afrique de l’ouest et à l’est par l’Afrique centrale dans le Golfe de Guinée.

Par ailleurs, en réponse à la dégradation des écosystèmes marins et côtiers et la diminution des stocks halieutiques, la communauté internationale a préconisé en septembre 2003, lors du Vème congrès mondial sur les Parcs Nationaux à Durban (Afrique du Sud), un renforcement des mesures de conservation des ressources halieutiques à travers l’institution de réseaux d’Aires Marines Protégées (AMP) comme instruments privilégiés de gestion durable des écosystèmes marins et côtiers.

C’est dans cet esprit qu’au niveau national, la Côte d’Ivoire s’est dotée de la Loi n°2017 – 378 du 2 Juin 2017 portant Aménagement, Protection et Gestion Intégrée du Littoral à l’instar des autres pays de la sous-région en s’inscrivant dans cette perspective avec le soutien de la Convention d’Abidjan.

La création de l’AMP offre une opportunité certaine de dynamiser le tourisme local qui entrainera la création d’emplois bénéfiques pour la population. Ainsi, les hôteliers, restaurateurs, pêcheurs, mareyeuses, agriculteurs et autres artisans de la zone du projet verront leurs revenus se bonifier.

Une AMP est définie selon l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) comme tout espace intertidal ou infratidal (zone de balancement des marées) ainsi que ses eaux sous-jacentes, sa flore, sa faune et ses ressources historiques et culturelles que la loi ou d’autres moyens efficaces ont mis en réserve pour protéger en tout ou partie le milieu ainsi délimité.

Cette définition concerne tant les AMP désignées officiellement et gérées comme telles que les aires protégées pouvant faire l’objet d’une désignation (parc national, réserve de faune, réserve naturelle..) mais comprenant à l’intérieur de leurs délimitations une partie marine bénéficiant des mesures de protection effectives.

Le site de Grand Béréby a été identifié comme premier site de l’initiative de création du réseau d’AMP de la Côte d’Ivoire. Ce réseau compte quatre autres : le site transfrontalier de l’embouchure du fleuve Cavally à Tabou (Côte d’Ivoire – Liberia), le site de la forêt classée de Dassioko, le site du parc national d’Azagny et le site transfrontalier des îles éhotilés (Côte d’Ivoire – Ghana). Il est prévu au programme une visite à Mani pour découvrir la ferme avicole offerte par la Convention d’Abidjan et son partenaire comme alternative pour la protection des tortues. Notons qu’après ce projet pilote de Grand-Bereby, quatre autres AMP seront créées à Tabou, Dassioko, Azagny et Ehotilés.