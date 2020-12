Communication: Kah Zion distingué 4 jours après l'onction de Bédié

Au total 65 personnalités du monde des médias ont été décorées dans l'Ordre du Mérite de la Communication, mardi 22 décembre 2020, par la tutelle au cours d’une cérémonie présidée par Sidi Tiemoko Touré, Ministre de la Communication et des médias à l'espace Latrille Events Cocody - 2 plateaux.

Côte d'Ivoire: Distinction de 65 personnalités dans l'Ordre du Mérite de la Communication

La 2è édition de la cérémonie de distinction dans l'ordre du mérite de la Communication s’est tenue mardi à Abidjan. Plusieurs pionniers et professionnels du secteur qui contribuent de façon significative au rayonnement de la Communication et des Médias en Côte d’Ivoire ont vu leur mérite reconnu et récompensé par le ministère de tutelle et ses partenaires.

Entre autres lauréats, Dénis Kah Zion, Président fondateur du groupe de presse Le réveil et premier président du GEPCI, a été décoré Officier dans l'ordre du mérite de la Communication, soit quatre jours seulement après sa nomination par le Président Bédié, en qualité de Secrétaire Exécutif chargé de l'information, l'économie numérique et du bulletin de liaison du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI RDA) ;

Kouao Kouablan Pascal, sous-directeur de l’information de l’Agence ivoirienne de presse, a été élevé au grade de chevalier de l’Ordre du mérite de la communication, tout comme l’ancien sous-directeur, M. Beh Ballo. A ceux-ci, s’ajoutent d’autres pionniers qui ont impulsé une dynamique au secteur en motivant les plus jeunes à se hisser au sommet du passionnant métier de la communication sur l’ensemble du territoire national.

Le Conseil de l’Ordre du Mérite de la Communication, présidé par le ministre Sidi Touré, lui-même, a voulu que les bénéficiaires soient classés en trois catégories : le grade de Chevalier, le grade d’Officier, le grade de Commandeur justifiant d’une ancienneté de cinq (05) ans au moins, dans le grade immédiatement inférieur. Rappelons que l’ordre du mérite de la communication qui a été institué par l’Etat de Côte d’Ivoire (décret N°2015-347 du 13 mai 2015), est destiné à récompenser des personnes œuvrant par leur travail ou par leurs actions, au développement et à la promotion de ce secteur en Côte d’Ivoire.

En Côte d’Ivoire, le secteur de la communication et des médias est très attractif. En 2019, celui de la publicité, a lui seul, enregistré un chiffre d’affaires évalué à environ 30 milliards F CFA, selon le gouvernement ivoirien.